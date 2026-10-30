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Эксперт рассказал, когда нужно снять севший на мель багамский сухогруз

Эксперт рассказал, когда нужно снять севший на мель багамский сухогруз - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда нужно снять севший на мель багамский сухогруз

Снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель на побережье Янтарного 9 октября, необходимо до наступления холодов, поскольку лед и сильные волны осложнят | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:33+0300

2026-10-30T19:33+0300

2026-10-30T19:33+0300

бизнес

балтийское море

калининград

багамские острова

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КАЛИНИНГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель на побережье Янтарного 9 октября, необходимо до наступления холодов, поскольку лед и сильные волны осложнят спасательную операцию, и ее стоимость возрастет в разы, рассказал РИА Новости доцент Института естественных наук БФУ имени Канта Николай Белов. Сухогруз Sunny Faith 9 октября во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщал агентству, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "Когда наступает период зимних штормов, сухогруз будет заносить еще сильнее. Там и так глубина в районе всего двух метров сейчас. И, если не снять судно до наступления устойчивых низких температур, стоимость работ вырастет многократно. Встанет вопрос экономической целесообразности", - сказал Белов. Он отметил, что решение, скорее всего, будет принимать собственник судна. Но чем раньше начнется операция, тем дешевле она обойдется. По словам ученого, сухогруз "садится" в песок, и чтобы его высвободить, понадобится целый комплекс инженерных работ. Облегчить процесс может западный ветер, который вызовет нагон воды, но спрогнозировать удачную погоду для проведения операции сложно. К тому же зимой, добавил Белов, буксирам будет сложно подойти к барже. "Если на море встанет устойчивый лед, то буксиры, естественно, не подойдут. И он точно застрянет до весны, а там уже вполне возможно, что собственник решит, что экономически невыгодно снимать его с мели, дешевле оплатить возможные штрафы и пустить его на "иголки", - добавил Белов.

балтийское море

калининград

багамские острова

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бизнес, балтийское море, калининград, багамские острова