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Эксперты рассказали о росте спроса на подработку в стройотрасли - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на подработку в стройотрасли
Эксперты рассказали о росте спроса на подработку в стройотрасли - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на подработку в стройотрасли
Магазины стройматериалов в России в этом году стали искать продавцов на подработку на 90% чаще, работодатели предлагают специалистам в среднем 4 тысячи рублей... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T06:46+0300
2026-10-30T06:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Магазины стройматериалов в России в этом году стали искать продавцов на подработку на 90% чаще, работодатели предлагают специалистам в среднем 4 тысячи рублей за смену, говорится в исследовании "Авито Подработка" и "Лемана Про", которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики провели исследование на рынке гибкой занятости в сфере строительства и ремонта за январь-сентябрь 2026 года, проанализировали, насколько выросло количество предложений о подработке для специалистов этой сферы в ритейле, а также уровень вознаграждений для исполнителей. "Потребность в гибкой занятости охватывает и смежное направление - розничную торговлю товарами для строительства и ремонта... Среди рассмотренных позиций в розничной торговле лидерами по росту числа предложений стали продавцы: количество предложений для них увеличилось на 90%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4024 рубля за смену", - говорится в исследовании. На втором месте по росту спроса со стороны работодателей оказались упаковщики. Число предложений по подработке для этих специалистов выросло на 82% за год, а среднее вознаграждение для них достигло 5736 рублей за смену. В топ-3 также вошли работники торгового зала. Работодатели стали искать этих специалистов на 39% чаще, чем годом ранее. В среднем исполнителям предлагали оплату в размере 3409 рублей за смену. "Среди сотрудников на временных трудовых договорах самая многочисленная группа - молодые люди в возрасте 18-22 лет. Среди тех, кто совмещает работу у нас с основной занятостью в другой компании, на временных договорах больше всего сотрудников в возрасте 50-55 лет, а на постоянной основе - 28-35 лет", - приводится в исследовании комментарий директора единого центра подбора персонала "Лемана Про" Натальи Матей.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
06:46 30.10.2026
 
Эксперты рассказали о росте спроса на подработку в стройотрасли

"Авито Подработка": магазины стройматериалов в России стали искать продавцов на 90% чаще

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Магазины стройматериалов в России в этом году стали искать продавцов на подработку на 90% чаще, работодатели предлагают специалистам в среднем 4 тысячи рублей за смену, говорится в исследовании "Авито Подработка" и "Лемана Про", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели исследование на рынке гибкой занятости в сфере строительства и ремонта за январь-сентябрь 2026 года, проанализировали, насколько выросло количество предложений о подработке для специалистов этой сферы в ритейле, а также уровень вознаграждений для исполнителей.
"Потребность в гибкой занятости охватывает и смежное направление - розничную торговлю товарами для строительства и ремонта... Среди рассмотренных позиций в розничной торговле лидерами по росту числа предложений стали продавцы: количество предложений для них увеличилось на 90%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4024 рубля за смену", - говорится в исследовании.
На втором месте по росту спроса со стороны работодателей оказались упаковщики. Число предложений по подработке для этих специалистов выросло на 82% за год, а среднее вознаграждение для них достигло 5736 рублей за смену.
В топ-3 также вошли работники торгового зала. Работодатели стали искать этих специалистов на 39% чаще, чем годом ранее. В среднем исполнителям предлагали оплату в размере 3409 рублей за смену.
"Среди сотрудников на временных трудовых договорах самая многочисленная группа - молодые люди в возрасте 18-22 лет. Среди тех, кто совмещает работу у нас с основной занятостью в другой компании, на временных договорах больше всего сотрудников в возрасте 50-55 лет, а на постоянной основе - 28-35 лет", - приводится в исследовании комментарий директора единого центра подбора персонала "Лемана Про" Натальи Матей.
 
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