https://1prime.ru/20261030/eksperty-874819543.html

Эксперты назвали крупнейшую кражу криптовалют в истории

Эксперты назвали крупнейшую кражу криптовалют в истории - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали крупнейшую кражу криптовалют в истории

Взлом Binance на 6,3 миллиарда долларов стал крупнейшей кражей в истории криптовалют, но паниковать не стоит, больший удар понесет сама биржа, чем вся система,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:14+0300

2026-10-30T15:14+0300

2026-10-30T15:14+0300

финансы

binance

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Взлом Binance на 6,3 миллиарда долларов стал крупнейшей кражей в истории криптовалют, но паниковать не стоит, больший удар понесет сама биржа, чем вся система, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Площадка сообщила, что уже приступила к возврату средств пострадавших пользователей и зарезервировала для этого более 6,3 миллиарда долларов из собственных средств. Старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Сергей Потапов отмечает, что это в несколько раз больше прошлогоднего рекорда Bybit, при этом он считает, что паниковать не стоит. "По предварительным данным биржи, доступ получили через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера, а утечки приватных ключей не было. Около 3 миллиардов долларов оперативно заморозили эмитенты стейблкоинов и блокчейн-партнеры: Tether, Circle, Ripple и другие", - рассказал он. По его словам, для рынка это удар по бирже, а не по системе. "У FTX была дыра в балансе и неплатежеспособность, а здесь убыток, который крупнейшая площадка в состоянии закрыть сама", - пояснил Потапов. Реакция рынка выразилась в сбросе маржинальных позиций: биткоин опускался до 76,4 тысячи долларов, эфир - к минимумам за два месяца, ликвидации превысили 1,5 миллиарда долларов, отметил он. Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков считает, что для Binance инцидент станет проверкой системы безопасности и качества антикризисных коммуникаций. "Восстановить доверие можно только тогда, когда заявления подтверждаются действиями", - подчеркнул он. Комаленков ожидает перераспределения активов: часть клиентов распределит средства между несколькими биржами, другие переведут долгосрочные накопления на холодные кошельки. "Перевод активов на личные кошельки не равнозначен продаже криптовалюты или уходу инвесторов с рынка", - отметил эксперт. Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров уверен, что Binance оправится от инцидента. "Но этот случай повод серьезно задуматься, в том числе и российскому законодателю и регулятору о том, что необходимо создавать компенсационные механизмы в случае подобных инцидентов", - заявил он. Машаров также указал на необходимость регулирования ИИ-алгоритмов и защиты клиентских средств, особенно в связи с допуском неквалифицированных инвесторов к цифровой валюте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, "бкс мир инвестиций"