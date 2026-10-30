https://1prime.ru/20261030/eksperty-874831443.html

Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов

Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов

Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

технологии

россия

минцифры

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих разработчиков, рассказала РИА Новости отраслевой эксперт Юлия Горячкина. "Специалистов, которых раньше мы условно относили к уровню junior - с базовым набором фундаментальных навыков на уровне 10–20% от требуемого, - сегодня уже нельзя считать достаточными для компаний. В условиях актуальных угроз и рисков для критической информационной инфраструктуры им не хватает глубины экспертизы и практической готовности к реальным задачам", - сказала она. По словам Горячкиной, для решения этой задачи Минцифры запустило образовательные проекты "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ". Студенты поступают на программы в начале обучения в вузе, а к выпуску должны сформировать компетенции, соответствующие уровню middle. Она уточнила, что в проектах участвуют около 25 вузов в каждом направлении. Кроме того, получить дополнительные цифровые компетенции студенты могут в рамках проекта "Цифровые кафедры". Такие программы позволяют учащимся непрофильных специальностей, в том числе будущим медикам и работникам сферы культуры, освоить навыки в области искусственного интеллекта, дизайна и SMM.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, минцифры