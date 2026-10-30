https://1prime.ru/20261030/eksperty-874831443.html
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов
Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
технологии
россия
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874831443.jpg?1793374534
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих разработчиков, рассказала РИА Новости отраслевой эксперт Юлия Горячкина.
"Специалистов, которых раньше мы условно относили к уровню junior - с базовым набором фундаментальных навыков на уровне 10–20% от требуемого, - сегодня уже нельзя считать достаточными для компаний. В условиях актуальных угроз и рисков для критической информационной инфраструктуры им не хватает глубины экспертизы и практической готовности к реальным задачам", - сказала она.
По словам Горячкиной, для решения этой задачи Минцифры запустило образовательные проекты "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ". Студенты поступают на программы в начале обучения в вузе, а к выпуску должны сформировать компетенции, соответствующие уровню middle. Она уточнила, что в проектах участвуют около 25 вузов в каждом направлении.
Кроме того, получить дополнительные цифровые компетенции студенты могут в рамках проекта "Цифровые кафедры". Такие программы позволяют учащимся непрофильных специальностей, в том числе будущим медикам и работникам сферы культуры, освоить навыки в области искусственного интеллекта, дизайна и SMM.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов
Эксперт Горячкина: выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих разработчиков, рассказала РИА Новости отраслевой эксперт Юлия Горячкина.
"Специалистов, которых раньше мы условно относили к уровню junior - с базовым набором фундаментальных навыков на уровне 10–20% от требуемого, - сегодня уже нельзя считать достаточными для компаний. В условиях актуальных угроз и рисков для критической информационной инфраструктуры им не хватает глубины экспертизы и практической готовности к реальным задачам", - сказала она.
По словам Горячкиной, для решения этой задачи Минцифры запустило образовательные проекты "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ". Студенты поступают на программы в начале обучения в вузе, а к выпуску должны сформировать компетенции, соответствующие уровню middle. Она уточнила, что в проектах участвуют около 25 вузов в каждом направлении.
Кроме того, получить дополнительные цифровые компетенции студенты могут в рамках проекта "Цифровые кафедры". Такие программы позволяют учащимся непрофильных специальностей, в том числе будущим медикам и работникам сферы культуры, освоить навыки в области искусственного интеллекта, дизайна и SMM.