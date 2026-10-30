Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/eksperty-874831443.html
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов
Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
технологии
россия
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874831443.jpg?1793374534
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих разработчиков, рассказала РИА Новости отраслевой эксперт Юлия Горячкина. "Специалистов, которых раньше мы условно относили к уровню junior - с базовым набором фундаментальных навыков на уровне 10–20% от требуемого, - сегодня уже нельзя считать достаточными для компаний. В условиях актуальных угроз и рисков для критической информационной инфраструктуры им не хватает глубины экспертизы и практической готовности к реальным задачам", - сказала она. По словам Горячкиной, для решения этой задачи Минцифры запустило образовательные проекты "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ". Студенты поступают на программы в начале обучения в вузе, а к выпуску должны сформировать компетенции, соответствующие уровню middle. Она уточнила, что в проектах участвуют около 25 вузов в каждом направлении. Кроме того, получить дополнительные цифровые компетенции студенты могут в рамках проекта "Цифровые кафедры". Такие программы позволяют учащимся непрофильных специальностей, в том числе будущим медикам и работникам сферы культуры, освоить навыки в области искусственного интеллекта, дизайна и SMM.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
18:35 30.10.2026
 
Эксперты рассказали, какие компетенции получат выпускники IT-вузов

Эксперт Горячкина: выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупные компании в России ожидают, что выпускники IT-вузов будут обладать компетенциями на уровне middle-специалистов, а не только базовыми навыками начинающих разработчиков, рассказала РИА Новости отраслевой эксперт Юлия Горячкина.
"Специалистов, которых раньше мы условно относили к уровню junior - с базовым набором фундаментальных навыков на уровне 10–20% от требуемого, - сегодня уже нельзя считать достаточными для компаний. В условиях актуальных угроз и рисков для критической информационной инфраструктуры им не хватает глубины экспертизы и практической готовности к реальным задачам", - сказала она.
По словам Горячкиной, для решения этой задачи Минцифры запустило образовательные проекты "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ". Студенты поступают на программы в начале обучения в вузе, а к выпуску должны сформировать компетенции, соответствующие уровню middle. Она уточнила, что в проектах участвуют около 25 вузов в каждом направлении.
Кроме того, получить дополнительные цифровые компетенции студенты могут в рамках проекта "Цифровые кафедры". Такие программы позволяют учащимся непрофильных специальностей, в том числе будущим медикам и работникам сферы культуры, освоить навыки в области искусственного интеллекта, дизайна и SMM.
 
ТехнологииРОССИЯМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала