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Российский экспорт в Таиланд вырос почти на 100%
Российский экспорт в Таиланд вырос почти на 100% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт в Таиланд вырос почти на 100%
Российский экспорт в Таиланд увеличился за восемь месяцев почти на 100%, а товарооборот вырос на четверть, сообщил глава Российско-Таиландского Делового совета, | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Российский экспорт в Таиланд увеличился за восемь месяцев почти на 100%, а товарооборот вырос на четверть, сообщил глава Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления ООО "Новосталь – М" Иван Демченко.
Выступая на пленарном заседании Второго ежегодного Российско-Таиландского инвестиционного форума в Бангкоке, он напомнил участникам мероприятия, что почти год назад прошедший на Пхукете Первый двусторонний инвестиционный форум призвал к кратному увеличению товарооборота между Россией и Таиландом.
"И, на самом деле, уже за первые 8 месяцев этого года товарооборот между нашими странами уже превысил показатели предыдущего года. Российский экспорт вырос почти на 100%, а весь товарооборот вырос на четверть", - сказал глава Российско-Таиландского Делового совета.
Он подчеркнул, что 2026 год стал очень показательным для экономического сотрудничества России и Таиланда во многом благодаря важным событиям, которые произошли в этом году.
"Второй инвестиционный форум, на который мы собрались сегодня, становится итогом целого ряда событий, которые были в этом году", - сказал Демченко.
Он отметил, что в 2026 году прошла плодотворная двусторонняя российско-таиландская сессия во время Петербургского международного экономического форума.
"Затем состоялась встреча лидеров двух государств на форуме "Россия‑АСЕАН" (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.)". Третье событие – это прошедшее в августе заседание российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству", - напомнил глава Делового совета.
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россия, мировая экономика, таиланд, бангкок, пхукет
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАИЛАНД, БАНГКОК, ПХУКЕТ
Российский экспорт в Таиланд вырос почти на 100%
Демченко: российский экспорт в Таиланд за восемь месяцев вырос почти на 100%
БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Российский экспорт в Таиланд увеличился за восемь месяцев почти на 100%, а товарооборот вырос на четверть, сообщил глава Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления ООО "Новосталь – М" Иван Демченко.
Выступая на пленарном заседании Второго ежегодного Российско-Таиландского инвестиционного форума в Бангкоке, он напомнил участникам мероприятия, что почти год назад прошедший на Пхукете Первый двусторонний инвестиционный форум призвал к кратному увеличению товарооборота между Россией и Таиландом.
"И, на самом деле, уже за первые 8 месяцев этого года товарооборот между нашими странами уже превысил показатели предыдущего года. Российский экспорт вырос почти на 100%, а весь товарооборот вырос на четверть", - сказал глава Российско-Таиландского Делового совета.
Он подчеркнул, что 2026 год стал очень показательным для экономического сотрудничества России и Таиланда во многом благодаря важным событиям, которые произошли в этом году.
"Второй инвестиционный форум, на который мы собрались сегодня, становится итогом целого ряда событий, которые были в этом году", - сказал Демченко.
Он отметил, что в 2026 году прошла плодотворная двусторонняя российско-таиландская сессия во время Петербургского международного экономического форума.
"Затем состоялась встреча лидеров двух государств на форуме "Россия‑АСЕАН" (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.)". Третье событие – это прошедшее в августе заседание российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству", - напомнил глава Делового совета.