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Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии - 30.10.2026, ПРАЙМ
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии
Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:16+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании. "Компания Eni объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - говорится в релизе. Компания подчеркнула, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 миллионов кубометров в сутки. Указывается, что часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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газ, индонезия, eni
Газ, ИНДОНЕЗИЯ, Eni
15:16 30.10.2026
 
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии

Eni начала добычу газа на месторождении Маха в Индонезии

© РИА Новости . Юрий Лушин | Перейти в медиабанкДобыча газа
Добыча газа - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Юрий Лушин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Eni объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - говорится в релизе.
Компания подчеркнула, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 миллионов кубометров в сутки. Указывается, что часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки.
Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
 
ГазИНДОНЕЗИЯEni
 
 
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