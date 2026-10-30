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Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии - 30.10.2026, ПРАЙМ
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии
Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:16+0300
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2026-10-30T15:16+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании. "Компания Eni объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - говорится в релизе. Компания подчеркнула, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 миллионов кубометров в сутки. Указывается, что часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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газ, индонезия, eni
Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в Индонезии
Eni начала добычу газа на месторождении Маха в Индонезии
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале добычи газа на месторождении Маха в шельфовой зоне Индонезии, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Eni
объявляет о начале добычи газа на месторождении Маха в бассейне Кутей в шельфовой зоне Индонезии
всего через 21 месяц после принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - говорится в релизе.
Компания подчеркнула, что месторождение способно обеспечивать добычу газа объемом примерно в 7 миллионов кубометров в сутки. Указывается, что часть газа после первичной обработки на добывающей установке будет транспортироваться по трубопроводу на внутренний рынок Индонезии, а другая часть пойдет на внешние рынки.
Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.