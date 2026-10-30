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ЕР выступила против таможенного сбора за посылки из-за рубежа - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ЕР выступила против таможенного сбора за посылки из-за рубежа
ЕР выступила против таможенного сбора за посылки из-за рубежа - 30.10.2026, ПРАЙМ
ЕР выступила против таможенного сбора за посылки из-за рубежа
"Единая Россия" выступает против таможенного сбора с физических лиц за посылки из-за рубежа, заявил председатель комитета ГД по промышленности и торговле... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:09+0300
2026-10-30T16:09+0300
россия
финансы
единая россия
минфин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" выступает против таможенного сбора с физических лиц за посылки из-за рубежа, заявил председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. "Депутаты "Единой России" настояли на исключении из поправок к закону о таможенном регулировании введения с 2027 года таможенного сбора в размере 100 рублей за посылки из-за рубежа", - цитируют в пресс-службе партии Гутенева. Он подчеркнул, что при изменении налоговых и таможенных правил важно учитывать, как они влияют на повседневную жизнь людей. Особенно это важно для тех, кто живет в небольших и удаленных городах, а также для наименее социально защищенных людей. "Эти дополнительные платежи могли бы увеличить расходы покупателей и вызвать вполне понятное недовольство пользователей электронных площадок. Тем самым мы поддержали запрос наших граждан, сформированный при создании народной программы", - сказал депутат. В пресс-службе отметили, что инициатива партии уже нашла отклик в правительстве, и Минфин согласился исключить во втором чтении введение одновременно НДС и дополнительного таможенного сбора за посылки из-за рубежа из поправок к закону о таможенном регулировании.
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россия, финансы, единая россия, минфин
РОССИЯ, Финансы, Единая Россия, Минфин
16:09 30.10.2026
 
ЕР выступила против таможенного сбора за посылки из-за рубежа

Депутат Госдумы Гутенев выступил против таможенного сбора за посылки из-за рубежа

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" выступает против таможенного сбора с физических лиц за посылки из-за рубежа, заявил председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
"Депутаты "Единой России" настояли на исключении из поправок к закону о таможенном регулировании введения с 2027 года таможенного сбора в размере 100 рублей за посылки из-за рубежа", - цитируют в пресс-службе партии Гутенева.
Он подчеркнул, что при изменении налоговых и таможенных правил важно учитывать, как они влияют на повседневную жизнь людей. Особенно это важно для тех, кто живет в небольших и удаленных городах, а также для наименее социально защищенных людей.
"Эти дополнительные платежи могли бы увеличить расходы покупателей и вызвать вполне понятное недовольство пользователей электронных площадок. Тем самым мы поддержали запрос наших граждан, сформированный при создании народной программы", - сказал депутат.
В пресс-службе отметили, что инициатива партии уже нашла отклик в правительстве, и Минфин согласился исключить во втором чтении введение одновременно НДС и дополнительного таможенного сбора за посылки из-за рубежа из поправок к закону о таможенном регулировании.
 
РОССИЯФинансыЕдиная РоссияМинфин
 
 
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