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Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы

Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы - 30.10.2026, ПРАЙМ

Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы

Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров из Еревана в Минводы после возвращения самолета в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:23+0300

2026-10-30T15:23+0300

2026-10-30T15:23+0300

бизнес

ереван

минеральные воды

азимут

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров из Еревана в Минводы после возвращения самолета в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. В четверг "Азимут" информировал, что экипаж самолета, выполняющего рейс А46030 Ереван - Минеральные Воды, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Самолет благополучно произвел посадку. "Резервный самолет авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров рейса А46030 из Еревана в Минеральные Воды", - сказал собеседник агентства.

ереван

минеральные воды

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бизнес, ереван, минеральные воды, азимут