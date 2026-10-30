https://1prime.ru/20261030/erevan-874820031.html
Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы
Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы - 30.10.2026, ПРАЙМ
Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы
Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров из Еревана в Минводы после возвращения самолета в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:23+0300
2026-10-30T15:23+0300
2026-10-30T15:23+0300
бизнес
ереван
минеральные воды
азимут
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров из Еревана в Минводы после возвращения самолета в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
В четверг "Азимут" информировал, что экипаж самолета, выполняющего рейс А46030 Ереван - Минеральные Воды, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Самолет благополучно произвел посадку.
"Резервный самолет авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров рейса А46030 из Еревана в Минеральные Воды", - сказал собеседник агентства.
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бизнес, ереван, минеральные воды, азимут
Бизнес, Ереван, Минеральные Воды, Азимут
Резервный борт доставил пассажиров из Еревана в Минводы
Резервный борт "Азимута" доставил пассажиров из Еревана в Минводы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров из Еревана в Минводы после возвращения самолета в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
В четверг "Азимут" информировал, что экипаж самолета, выполняющего рейс А46030 Ереван - Минеральные Воды, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Самолет благополучно произвел посадку.
"Резервный самолет авиакомпании "Азимут" доставил пассажиров рейса А46030 из Еревана в Минеральные Воды", - сказал собеседник агентства.