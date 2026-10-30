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Производители гробов в ЕС пожаловались на конкурентов из Китая, пишут СМИ

Производители гробов в ЕС пожаловались на конкурентов из Китая, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Производители гробов в ЕС пожаловались на конкурентов из Китая, пишут СМИ

Европейские компании-производители гробов обеспокоены тем, что их китайские конкуренты продают свою продукцию на европейском рынке по несправедливо низким... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:12+0300

2026-10-30T10:12+0300

2026-10-30T10:12+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейские компании-производители гробов обеспокоены тем, что их китайские конкуренты продают свою продукцию на европейском рынке по несправедливо низким ценам, и намерены попросить Брюссель провести проверку, пишет газета Politico со ссылкой на организаторов инициативы. По словам представителей отрасли, на фоне конкуренции со стороны китайских компаний за последние пять лет примерно четверть европейских производителей гробов закрылись. На этом фоне, отмечает издание, ряд европейских компаний, представляющих эту сферу, сформировали "коалицию" и уже встретились с представителями Европейской комиссии. "Группа готовит антидемпинговую жалобу - запрос в ЕС с просьбой расследовать, продают ли китайские производители гробов свою продукцию в Европе по несправедливо низким ценам", - говорится в материале. По оценкам европейских производителей, производство гроба в КНР обходится примерно в три раза дешевле, чем аналогичного изделия в Италии, даже при использовании одного и того же типа древесины. Представители отрасли в ЕС считают, что китайские компании пользуются рядом преимуществ в виде государственных субсидий, налоговых льгот, связанных с экспортом, более низких затрат на рабочую силу и более дешевой древесины. Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС планирует в начале 2027 года принять дополнительные меры для сокращения импорта из Китая.

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бизнес, мировая экономика, китай, европа, ес