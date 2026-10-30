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В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств
В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств - 30.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств
Средняя цена электроэнергии для домохозяйств в ЕС в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,2%, но осталась значительно выше уровня до энергетического кризиса | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:35+0300
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2026-10-30T15:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена электроэнергии для домохозяйств в ЕС в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,2%, но осталась значительно выше уровня до энергетического кризиса 2022 года, свидетельствуют данные Eurostat.
"В первом полугодии 2026 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС снизились на 2,2%, до 0,28 евро за киловатт-час, против 0,29 евро во втором полугодии 2025 года. При этом цены оставались значительно выше уровня, существовавшего до энергетического кризиса 2022 года", - говорится в публикации Eurostat.
После начала конфликта на Украине Евросоюз взял курс на отказ от российских энергоносителей и переориентацию на других поставщиков. Российские власти неоднократно заявляли, что эта политика привела к росту нагрузки на европейских потребителей и промышленность.
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мировая экономика, украина, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств
Eurostat: средняя цена электроэнергии в ЕС в первом полугодии снизилась на 2,2%
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена электроэнергии для домохозяйств в ЕС в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,2%, но осталась значительно выше уровня до энергетического кризиса 2022 года, свидетельствуют данные Eurostat.
"В первом полугодии 2026 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС снизились на 2,2%, до 0,28 евро за киловатт-час, против 0,29 евро во втором полугодии 2025 года. При этом цены оставались значительно выше уровня, существовавшего до энергетического кризиса 2022 года", - говорится в публикации Eurostat.
После начала конфликта на Украине Евросоюз взял курс на отказ от российских энергоносителей и переориентацию на других поставщиков. Российские власти неоднократно заявляли, что эта политика привела к росту нагрузки на европейских потребителей и промышленность.