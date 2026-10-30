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В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств

В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств - 30.10.2026, ПРАЙМ

В ЕС снизилась средняя цена электроэнергии для домохозяйств

Средняя цена электроэнергии для домохозяйств в ЕС в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,2%, но осталась значительно выше уровня до энергетического кризиса | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:35+0300

2026-10-30T15:35+0300

2026-10-30T15:35+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена электроэнергии для домохозяйств в ЕС в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,2%, но осталась значительно выше уровня до энергетического кризиса 2022 года, свидетельствуют данные Eurostat. "В первом полугодии 2026 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС снизились на 2,2%, до 0,28 евро за киловатт-час, против 0,29 евро во втором полугодии 2025 года. При этом цены оставались значительно выше уровня, существовавшего до энергетического кризиса 2022 года", - говорится в публикации Eurostat. После начала конфликта на Украине Евросоюз взял курс на отказ от российских энергоносителей и переориентацию на других поставщиков. Российские власти неоднократно заявляли, что эта политика привела к росту нагрузки на европейских потребителей и промышленность.

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