https://1prime.ru/20261030/es-874837814.html
Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро
Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ
Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро
Евросоюз и Канада договорились, что Оттава примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро, сообщила в пятницу глава | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:25+0300
2026-10-30T21:25+0300
2026-10-30T21:38+0300
финансы
мировая экономика
канада
украина
киев
марк карни
урсула фон дер ляйен
ес
ек
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/15/861028527_0:126:2401:1476_1920x0_80_0_0_8ed6a4901c4df02658a1e493ba0d5dd8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и Канада договорились, что Оттава примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы договорились об участии Канады в предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро", - сказала глава ЕК в ходе пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни и главой Евросовета Антониу Коштой по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада. Карни добавил, что Канада направит на эти цели полмиллиарда евро. "Первоначальный взнос Канады составит 500 миллионов евро", - отметил он. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.
канада
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/15/861028527_132:0:2267:1601_1920x0_80_0_0_f9840ae45415046749b7b7f8140f9a54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, канада, украина, киев, марк карни, урсула фон дер ляйен, ес, ек, евросовет
Финансы, Мировая экономика, КАНАДА, УКРАИНА, Киев, Марк Карни, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Евросовет
Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро
Фон дер Ляйен: Канада примет участие в финансировании Украины на 90 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и Канада договорились, что Оттава примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы договорились об участии Канады в предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро", - сказала глава ЕК в ходе пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни и главой Евросовета Антониу Коштой по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада.
Карни добавил, что Канада направит на эти цели полмиллиарда евро.
"Первоначальный взнос Канады составит 500 миллионов евро", - отметил он.
ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.