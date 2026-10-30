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Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро

Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ

Канада войдет в финансирование Украины по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро

Евросоюз и Канада договорились, что Оттава примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро, сообщила в пятницу глава | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:25+0300

2026-10-30T21:25+0300

2026-10-30T21:38+0300

финансы

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и Канада договорились, что Оттава примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы договорились об участии Канады в предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро", - сказала глава ЕК в ходе пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни и главой Евросовета Антониу Коштой по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада. Карни добавил, что Канада направит на эти цели полмиллиарда евро. "Первоначальный взнос Канады составит 500 миллионов евро", - отметил он. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.

канада

украина

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финансы, мировая экономика, канада, украина, киев, марк карни, урсула фон дер ляйен, ес, ек, евросовет