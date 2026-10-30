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Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России

Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России - 30.10.2026, ПРАЙМ

Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России

Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:25+0300

2026-10-30T13:25+0300

2026-10-30T13:25+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его кассационной жалобы 22 октября, говорится в отчете компании. "После отклонения первоначальной апелляции 16 июля Euroclear подал кассационную жалобу, которая также была отклонена 22 октября. Euroclear продолжает оспаривать это решение", - говорится в документе. В мае мая московский суд первой инстанции вынес решение в пользу ЦБ России по делу, связанному с блокировкой российских суверенных активов в рамках санкций ЕС. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российских судов. "Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - говорится в отчете. При этом 22 октября, сразу после отказа в кассации, юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие Euroclear Bank в судах, заявили, что теперь решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно. Банк России считает блокировку своих активов незаконной и заявляет, что из-за действий Euroclear лишился возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. В декабре регулятор подал к депозитарию иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков. Суд удовлетворил требования ЦБ, взыскав с Euroclear около 200 миллиардов евро. В сентябре Банк России также оспорил в Суде ЕС регламент, ограничивающий признание и исполнение российских судебных решений в странах Евросоюза. Регулятор назвал эти ограничения попыткой помешать исполнению решения российского суда по делу Euroclear и заявил, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты.

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финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, euroclear, ес, банк россии