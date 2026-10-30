Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/euroclear-874812840.html
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:25+0300
2026-10-30T13:25+0300
финансы
банки
россия
москва
сергей савельев
euroclear
ес
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874812840.jpg?1793355905
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его кассационной жалобы 22 октября, говорится в отчете компании. "После отклонения первоначальной апелляции 16 июля Euroclear подал кассационную жалобу, которая также была отклонена 22 октября. Euroclear продолжает оспаривать это решение", - говорится в документе. В мае мая московский суд первой инстанции вынес решение в пользу ЦБ России по делу, связанному с блокировкой российских суверенных активов в рамках санкций ЕС. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российских судов. "Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - говорится в отчете. При этом 22 октября, сразу после отказа в кассации, юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие Euroclear Bank в судах, заявили, что теперь решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно. Банк России считает блокировку своих активов незаконной и заявляет, что из-за действий Euroclear лишился возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. В декабре регулятор подал к депозитарию иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков. Суд удовлетворил требования ЦБ, взыскав с Euroclear около 200 миллиардов евро. В сентябре Банк России также оспорил в Суде ЕС регламент, ограничивающий признание и исполнение российских судебных решений в странах Евросоюза. Регулятор назвал эти ограничения попыткой помешать исполнению решения российского суда по делу Euroclear и заявил, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Савельев, Euroclear, ЕС, Банк России
13:25 30.10.2026
 
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России

Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его кассационной жалобы 22 октября, говорится в отчете компании.
"После отклонения первоначальной апелляции 16 июля Euroclear подал кассационную жалобу, которая также была отклонена 22 октября. Euroclear продолжает оспаривать это решение", - говорится в документе.
В мае мая московский суд первой инстанции вынес решение в пользу ЦБ России по делу, связанному с блокировкой российских суверенных активов в рамках санкций ЕС. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российских судов.
"Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - говорится в отчете.
При этом 22 октября, сразу после отказа в кассации, юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие Euroclear Bank в судах, заявили, что теперь решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно.
Банк России считает блокировку своих активов незаконной и заявляет, что из-за действий Euroclear лишился возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. В декабре регулятор подал к депозитарию иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков. Суд удовлетворил требования ЦБ, взыскав с Euroclear около 200 миллиардов евро.
В сентябре Банк России также оспорил в Суде ЕС регламент, ограничивающий признание и исполнение российских судебных решений в странах Евросоюза. Регулятор назвал эти ограничения попыткой помешать исполнению решения российского суда по делу Euroclear и заявил, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАСергей СавельевEuroclearЕСБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала