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Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:25+0300
2026-10-30T13:25+0300
2026-10-30T13:25+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его кассационной жалобы 22 октября, говорится в отчете компании.
"После отклонения первоначальной апелляции 16 июля Euroclear подал кассационную жалобу, которая также была отклонена 22 октября. Euroclear продолжает оспаривать это решение", - говорится в документе.
В мае мая московский суд первой инстанции вынес решение в пользу ЦБ России по делу, связанному с блокировкой российских суверенных активов в рамках санкций ЕС. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российских судов.
"Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - говорится в отчете.
При этом 22 октября, сразу после отказа в кассации, юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие Euroclear Bank в судах, заявили, что теперь решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно.
Банк России считает блокировку своих активов незаконной и заявляет, что из-за действий Euroclear лишился возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. В декабре регулятор подал к депозитарию иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков. Суд удовлетворил требования ЦБ, взыскав с Euroclear около 200 миллиардов евро.
В сентябре Банк России также оспорил в Суде ЕС регламент, ограничивающий признание и исполнение российских судебных решений в странах Евросоюза. Регулятор назвал эти ограничения попыткой помешать исполнению решения российского суда по делу Euroclear и заявил, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты.
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финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Савельев, Euroclear, ЕС, Банк России
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
Euroclear продолжит оспаривать решение суда по иску ЦБ России
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Бельгийский и международный депозитарий Euroclear продолжит оспаривать решение российского суда по иску Центрального банка России после отклонения его кассационной жалобы 22 октября, говорится в отчете компании.
"После отклонения первоначальной апелляции 16 июля Euroclear подал кассационную жалобу, которая также была отклонена 22 октября. Euroclear продолжает оспаривать это решение", - говорится в документе.
В мае мая московский суд первой инстанции вынес решение в пользу ЦБ России по делу, связанному с блокировкой российских суверенных активов в рамках санкций ЕС. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российских судов.
"Euroclear продолжит отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах", - говорится в отчете.
При этом 22 октября, сразу после отказа в кассации, юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие Euroclear Bank в судах, заявили, что теперь решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно.
Банк России считает блокировку своих активов незаконной и заявляет, что из-за действий Euroclear лишился возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. В декабре регулятор подал к депозитарию иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков. Суд удовлетворил требования ЦБ, взыскав с Euroclear около 200 миллиардов евро.
В сентябре Банк России также оспорил в Суде ЕС регламент, ограничивающий признание и исполнение российских судебных решений в странах Евросоюза. Регулятор назвал эти ограничения попыткой помешать исполнению решения российского суда по делу Euroclear и заявил, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты.