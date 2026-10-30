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Euroclear заявил о снижении доходов от основной деятельности - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Euroclear заявил о снижении доходов от основной деятельности
Euroclear заявил о снижении доходов от основной деятельности - 30.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear заявил о снижении доходов от основной деятельности
Санкции против России и ответные меры привели к снижению доходов Euroclear от основной деятельности на 27 миллионов евро и прямым расходам в размере 233... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:25+0300
2026-10-30T13:25+0300
россия
финансы
euroclear
ес
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874812947.jpg?1793355908
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Санкции против России и ответные меры привели к снижению доходов Euroclear от основной деятельности на 27 миллионов евро и прямым расходам в размере 233 миллионов евро с начала 2026 года, говорится в отчете депозитария. "Российские санкции и ответные меры привели к снижению доходов от основной деятельности на 27 миллионов евро и прямым расходам в размере 233 миллионов евро, из которых 162 миллиона евро связаны с резервами под требования в российских судах", - говорится в документе. Euroclear сообщил, что сталкивается с несколькими судебными процессами в России, включая иск ЦБ РФ, связанный с блокировкой российских государственных активов. Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявляла, что компания не исключает судебного разбирательства с Евросоюзом, если решения по российским активам нарушат ее обязанности. Она также предупреждала о возможных ответных мерах России и аресте активов клиентов депозитария. При этом, по данным депозитария, процентный доход от российских активов, подпавших под санкции, за январь-сентябрь 2026 года снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 миллиарда евро. "Процентный доход от российских активов, подпавших под санкции, составил с начала года 3,6 миллиарда евро, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года из-за снижения процентных ставок", - говорится в документе. Euroclear отметил, что в дальнейшем доход от размещения денежных остатков будет зависеть от уровня процентных ставок. Доход формируется за счет реинвестирования денежных средств, связанных с заблокированными российскими активами. Часть полученной прибыли перечисляется Евросоюзу в рамках механизма windfall contribution. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, финансы, euroclear, ес, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Euroclear, ЕС, Банк России
13:25 30.10.2026
 
Euroclear заявил о снижении доходов от основной деятельности

Euroclear с начала года снизил доходы от основной деятельности на 27 миллионов евро

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Санкции против России и ответные меры привели к снижению доходов Euroclear от основной деятельности на 27 миллионов евро и прямым расходам в размере 233 миллионов евро с начала 2026 года, говорится в отчете депозитария.
"Российские санкции и ответные меры привели к снижению доходов от основной деятельности на 27 миллионов евро и прямым расходам в размере 233 миллионов евро, из которых 162 миллиона евро связаны с резервами под требования в российских судах", - говорится в документе.
Euroclear сообщил, что сталкивается с несколькими судебными процессами в России, включая иск ЦБ РФ, связанный с блокировкой российских государственных активов.
Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявляла, что компания не исключает судебного разбирательства с Евросоюзом, если решения по российским активам нарушат ее обязанности. Она также предупреждала о возможных ответных мерах России и аресте активов клиентов депозитария.
При этом, по данным депозитария, процентный доход от российских активов, подпавших под санкции, за январь-сентябрь 2026 года снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 миллиарда евро.
"Процентный доход от российских активов, подпавших под санкции, составил с начала года 3,6 миллиарда евро, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года из-за снижения процентных ставок", - говорится в документе.
Euroclear отметил, что в дальнейшем доход от размещения денежных остатков будет зависеть от уровня процентных ставок.
Доход формируется за счет реинвестирования денежных средств, связанных с заблокированными российскими активами. Часть полученной прибыли перечисляется Евросоюзу в рамках механизма windfall contribution.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
РОССИЯФинансыEuroclearЕСБанк России
 
 
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