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Euroclear хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Euroclear хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов
Euroclear хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов
Международный депозитарий Euroclear на конец сентября 2026 года хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов, подпавших под санкции, говорится... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:28+0300
2026-10-30T13:28+0300
финансы
банки
россия
euroclear
euroclear bank
центральные банки
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Международный депозитарий Euroclear на конец сентября 2026 года хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов, подпавших под санкции, говорится в отчете компании. "На конец сентября 2026 года общий объем баланса Euroclear Bank составлял 244 миллиарда евро, из которых 204 миллиарда евро приходились на российские активы, подпавшие под санкции", - говорится в документе. Указанная сумма включает совокупный объем заблокированных российских активов, находящихся на балансе депозитария. Euroclear не приводит отдельную разбивку между суверенными активами Центрального банка России и активами российских банков, компаний и физлиц. Доходы от этих активов управляются в соответствии с действующими санкционными и регуляторными требованиями. Euroclear также сообщил о продолжающихся судебных разбирательствах в России и резервировании 162 миллионов евро под иски в российских судах. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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4.7
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финансы, банки, россия, euroclear, euroclear bank, центральные банки
Финансы, Банки, РОССИЯ, Euroclear, Euroclear Bank, центральные банки
13:28 30.10.2026
 
Euroclear хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов

Euroclear на конец сентября хранил на балансе 204 миллиарда евро российских активов

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Международный депозитарий Euroclear на конец сентября 2026 года хранил на своем балансе 204 миллиарда евро российских активов, подпавших под санкции, говорится в отчете компании.
"На конец сентября 2026 года общий объем баланса Euroclear Bank составлял 244 миллиарда евро, из которых 204 миллиарда евро приходились на российские активы, подпавшие под санкции", - говорится в документе.
Указанная сумма включает совокупный объем заблокированных российских активов, находящихся на балансе депозитария. Euroclear не приводит отдельную разбивку между суверенными активами Центрального банка России и активами российских банков, компаний и физлиц.
Доходы от этих активов управляются в соответствии с действующими санкционными и регуляторными требованиями. Euroclear также сообщил о продолжающихся судебных разбирательствах в России и резервировании 162 миллионов евро под иски в российских судах.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
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