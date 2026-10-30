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Euroclear перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Euroclear перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро
Euroclear перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро - 30.10.2026, ПРАЙМ
Euroclear перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро
Международный депозитарий Euroclear с начала действия европейского механизма windfall contribution в 2024 году перечислил Евросоюзу около 8 миллиардов евро... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:34+0300
2026-10-30T13:34+0300
финансы
euroclear
ес
банк россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Международный депозитарий Euroclear с начала действия европейского механизма windfall contribution в 2024 году перечислил Евросоюзу около 8 миллиардов евро доходов, полученных от заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Механизм предусматривает перечисление Евросоюзу значительной части прибыли, полученной от размещения денежных средств, связанных с активами российского Центробанка. "На сегодняшний день Euroclear перечислил около 8 миллиардов евро в рамках этого механизма. Последний платеж в размере 1,4 миллиарда евро был произведен в августе 2026 года", - говорится в документе. В отчете также указано, что за январь-сентябрь Euroclear начислил 2,4 миллиарда евро в качестве windfall-взноса. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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192
40
192
40
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финансы, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Euroclear, ЕС, Банк России
13:34 30.10.2026
 
Euroclear перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро

Euroclear с начала действия windfall contribution перечислил ЕС 8 миллиардов евро

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Международный депозитарий Euroclear с начала действия европейского механизма windfall contribution в 2024 году перечислил Евросоюзу около 8 миллиардов евро доходов, полученных от заблокированных российских активов, говорится в отчете компании.
Механизм предусматривает перечисление Евросоюзу значительной части прибыли, полученной от размещения денежных средств, связанных с активами российского Центробанка.
"На сегодняшний день Euroclear перечислил около 8 миллиардов евро в рамках этого механизма. Последний платеж в размере 1,4 миллиарда евро был произведен в августе 2026 года", - говорится в документе.
В отчете также указано, что за январь-сентябрь Euroclear начислил 2,4 миллиарда евро в качестве windfall-взноса.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
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