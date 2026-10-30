Politico: ЕС не в силах сдержать цены на газ
Politico: цены на газ в Европе побили рекорд с 2022 года, у министров не осталось решений
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза практически исчерпали идеи, как защитить граждан от стремительного роста цен на энергоносители перед зимой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico.
В среду цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 100 евро за мегаватт-час. Ситуацию усугубила паническая скупка газа для заполнения хранилищ перед зимой, что обострило проблемы с поставками из-за войны на Ближнем Востоке. На саммите в Люксембурге министры фактически признали: готовых решений, как сдержать рост цен, больше нет.
"Мы исчерпали практически все возможности для принятия краткосрочных мер. По сути, остается лишь свести ущерб к минимуму", — заявил высокопоставленный европейский чиновник в сфере энергетики на условиях анонимности.
Как отмечает издание, правительства год пытались смягчить последствия за счет программ поддержки возобновляемой энергетики, налогов на сверхприбыли и субсидий на топливо, но это не развеяло тревогу населения, вылившуюся в массовые протесты.
При этом, по данным Politico, с начала войны правительства направили 18 миллиардов евро на налоговые льготы для производителей и потребителей ископаемого топлива, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ограничить срок таких мер и предоставлять помощь адресно. Отдельно страны ЕС усомнились в целесообразности координации закупок энергоресурсов и выступили против налоговых положений инициативы о доступности счетов за электричество.