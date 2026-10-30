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Politico: ЕС не в силах сдержать цены на газ

Politico: ЕС не в силах сдержать цены на газ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Politico: ЕС не в силах сдержать цены на газ

Министры энергетики стран Евросоюза практически исчерпали идеи, как защитить граждан от стремительного роста цен на энергоносители перед зимой, пишет ИноСМИ со... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:23+0300

2026-10-30T12:23+0300

2026-10-30T12:23+0300

газ

европа

урсула фон дер ляйен

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politico

ближний восток

люксембург

мировая экономика

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза практически исчерпали идеи, как защитить граждан от стремительного роста цен на энергоносители перед зимой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico.В среду цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 100 евро за мегаватт-час. Ситуацию усугубила паническая скупка газа для заполнения хранилищ перед зимой, что обострило проблемы с поставками из-за войны на Ближнем Востоке. На саммите в Люксембурге министры фактически признали: готовых решений, как сдержать рост цен, больше нет."Мы исчерпали практически все возможности для принятия краткосрочных мер. По сути, остается лишь свести ущерб к минимуму", — заявил высокопоставленный европейский чиновник в сфере энергетики на условиях анонимности.Как отмечает издание, правительства год пытались смягчить последствия за счет программ поддержки возобновляемой энергетики, налогов на сверхприбыли и субсидий на топливо, но это не развеяло тревогу населения, вылившуюся в массовые протесты. "У ЕС и государств-членов нет волшебной палочки, по мановению которой цены бы перестали расти", — заявил министр энергетики Ирландии Дара О'Брайен. При этом, по данным Politico, с начала войны правительства направили 18 миллиардов евро на налоговые льготы для производителей и потребителей ископаемого топлива, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ограничить срок таких мер и предоставлять помощь адресно. Отдельно страны ЕС усомнились в целесообразности координации закупок энергоресурсов и выступили против налоговых положений инициативы о доступности счетов за электричество.

европа

ближний восток

люксембург

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газ, европа, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ближний восток, люксембург, мировая экономика