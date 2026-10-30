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ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%
ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%
ВВП стран еврозоны в третьем квартале по первой, предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:20+0300
2026-10-30T13:20+0300
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале по первой, предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста на 1,1% и квартального - на 0,2%.Во втором квартале годовой рост экономики еврозоны составлял 1,2%, а в квартальном выражении - 0,6%, в первом квартале были зафиксированы рост на 0,6% и нулевая динамика соответственно.ВВП 27 стран Евросоюза в третьем квартале, по первой оценке, поднялся в годовом выражении на 1,5%. В квартальном выражении экономика ЕС выросла на 0,5%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+5,5%), а также Эстонии, Испании и Нидерландах (по +0,6% в каждой из стран). Снижение показателей наблюдалось в Литве (-1%) и Франции (-0,1%).
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
13:20 30.10.2026
 
ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%

Евростат: ВВП стран еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале по первой, предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста на 1,1% и квартального - на 0,2%.
Во втором квартале годовой рост экономики еврозоны составлял 1,2%, а в квартальном выражении - 0,6%, в первом квартале были зафиксированы рост на 0,6% и нулевая динамика соответственно.
ВВП 27 стран Евросоюза в третьем квартале, по первой оценке, поднялся в годовом выражении на 1,5%. В квартальном выражении экономика ЕС выросла на 0,5%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+5,5%), а также Эстонии, Испании и Нидерландах (по +0,6% в каждой из стран). Снижение показателей наблюдалось в Литве (-1%) и Франции (-0,1%).
 
Мировая экономикаЕвростат
 
 
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