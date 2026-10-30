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ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%

ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВВП еврозоны в III квартале по предварительной оценке вырос на 1,3%

ВВП стран еврозоны в третьем квартале по первой, предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:20+0300

2026-10-30T13:20+0300

2026-10-30T13:20+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в третьем квартале по первой, предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста на 1,1% и квартального - на 0,2%.Во втором квартале годовой рост экономики еврозоны составлял 1,2%, а в квартальном выражении - 0,6%, в первом квартале были зафиксированы рост на 0,6% и нулевая динамика соответственно.ВВП 27 стран Евросоюза в третьем квартале, по первой оценке, поднялся в годовом выражении на 1,5%. В квартальном выражении экономика ЕС выросла на 0,5%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+5,5%), а также Эстонии, Испании и Нидерландах (по +0,6% в каждой из стран). Снижение показателей наблюдалось в Литве (-1%) и Франции (-0,1%).

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мировая экономика, евростат