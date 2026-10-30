https://1prime.ru/20261030/exxonmobil-874832413.html
ExxonMobil планирует запустить вторую очередь завода Golden Pass в декабре
ExxonMobil планирует запустить вторую очередь завода Golden Pass в декабре - 30.10.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil планирует запустить вторую очередь завода Golden Pass в декабре
Exxonmobil планирует приступить к запуску второй очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Golden Pass в США в декабре этого года, ждет... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:45+0300
2026-10-30T18:45+0300
2026-10-30T18:45+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Exxonmobil планирует приступить к запуску второй очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Golden Pass в США в декабре этого года, ждет технического завершения строительства третьей очереди к середине 2027 года, заявил глава компании Даррен Вудс.
"Мы хорошо продвигаемся по второй очереди. Мы ожидаем, что к декабрю мы в основном завершим строительство, приступим к вводу в эксплуатацию объектов и приступим к его запуску, а затем ожидаем технического завершения строительства третьей очереди в середине 2027 года, и это как раз те сроки, над которыми мы работаем", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам третьего квартала.
Golden Pass LNG - совместное предприятие QatarEnergy и ExxonMobil. Проект в Техасе должен стать одним из крупнейших экспортных СПГ-заводов в США. Производство СПГ на первой очереди завода Golden Pass началось 30 марта 2026 года. В конце апреля первая партия продукции была отправлена на экспорт.
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газ, сша, техас, qatarenergy
Газ, США, ТЕХАС, QatarEnergy
ExxonMobil планирует запустить вторую очередь завода Golden Pass в декабре
Глава Exxonmobil Вудс: вторая очередь завода Golden Pass в США запустят в декабре
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Exxonmobil планирует приступить к запуску второй очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Golden Pass в США в декабре этого года, ждет технического завершения строительства третьей очереди к середине 2027 года, заявил глава компании Даррен Вудс.
"Мы хорошо продвигаемся по второй очереди. Мы ожидаем, что к декабрю мы в основном завершим строительство, приступим к вводу в эксплуатацию объектов и приступим к его запуску, а затем ожидаем технического завершения строительства третьей очереди в середине 2027 года, и это как раз те сроки, над которыми мы работаем", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам третьего квартала.
Golden Pass LNG - совместное предприятие QatarEnergy и ExxonMobil. Проект в Техасе должен стать одним из крупнейших экспортных СПГ-заводов в США. Производство СПГ на первой очереди завода Golden Pass началось 30 марта 2026 года. В конце апреля первая партия продукции была отправлена на экспорт.