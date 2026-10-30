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Exxonmobil планирует инвестировать $100 млрд в нефтеперерабатывающий бизнес - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Exxonmobil планирует инвестировать $100 млрд в нефтеперерабатывающий бизнес
Exxonmobil планирует инвестировать $100 млрд в нефтеперерабатывающий бизнес - 30.10.2026, ПРАЙМ
Exxonmobil планирует инвестировать $100 млрд в нефтеперерабатывающий бизнес
Американская Exxonmobil планирует инвестиции на период с 2027 по 2030 год в размере 100 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов - в нефтеперерабатывающий... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:06+0300
2026-10-30T19:06+0300
ближний восток
cnbc
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская Exxonmobil планирует инвестиции на период с 2027 по 2030 год в размере 100 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов - в нефтеперерабатывающий бизнес, заявил глава компании Даррен Вудс в интервью CNBC. "На период до 2030 года мы планируем инвестировать более 100 миллиардов долларов - опять же, примерно 10% из этой суммы пойдет в нефтеперерабатывающий сегмент. Ни одна другая международная нефтяная компания не инвестировала столько в увеличение добычи нефти и производство нефтепродуктов", - сказал он, подчеркивая, что инвестиции планируются в 2027-2030 годах. Вудс уточнил, что за последние 10 лет компания вложила в проекты около 250 миллиардов долларов, при этом в нефтеперерабатывающую сеть вложения также составили около 10% - 25 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что сумма в 100 миллиардов долларов будет направлена в том числе и на разведку и добычу полезных ископаемых, нефтепереработку и химический бизнес. "В целом по всем направлениям и во всех регионах нашего глобального присутствия, включая развивающиеся рынки", - добавил глава компании. По словам Вудса, сегодня наблюдается острый дефицит нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы поставок нефтепродуктов через проливы значительно ниже тех, что фиксировались до начала конфликта на Ближнем Востоке. "В целом ситуация в мире крайне напряженная. Полагаю, что цены на сырую нефть удерживаются в рамках исторических диапазонов главным образом из-за нехватки доступных мощностей для нефтепереработки", - отметил глава Exxonmobil. Он пояснил, что именно этот дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и ограниченность предложения на мировом рынке толкают цены на нефтепродукты вверх.
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ближний восток, cnbc
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, CNBC
19:06 30.10.2026
 
Exxonmobil планирует инвестировать $100 млрд в нефтеперерабатывающий бизнес

Глава Exxonmobil Вудс: компания вложит $100 миллиардов в нефтеперерабатывающий бизнес

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская Exxonmobil планирует инвестиции на период с 2027 по 2030 год в размере 100 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов - в нефтеперерабатывающий бизнес, заявил глава компании Даррен Вудс в интервью CNBC.
"На период до 2030 года мы планируем инвестировать более 100 миллиардов долларов - опять же, примерно 10% из этой суммы пойдет в нефтеперерабатывающий сегмент. Ни одна другая международная нефтяная компания не инвестировала столько в увеличение добычи нефти и производство нефтепродуктов", - сказал он, подчеркивая, что инвестиции планируются в 2027-2030 годах.
Вудс уточнил, что за последние 10 лет компания вложила в проекты около 250 миллиардов долларов, при этом в нефтеперерабатывающую сеть вложения также составили около 10% - 25 миллиардов долларов.
Он подчеркнул, что сумма в 100 миллиардов долларов будет направлена в том числе и на разведку и добычу полезных ископаемых, нефтепереработку и химический бизнес. "В целом по всем направлениям и во всех регионах нашего глобального присутствия, включая развивающиеся рынки", - добавил глава компании.
По словам Вудса, сегодня наблюдается острый дефицит нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы поставок нефтепродуктов через проливы значительно ниже тех, что фиксировались до начала конфликта на Ближнем Востоке.
"В целом ситуация в мире крайне напряженная. Полагаю, что цены на сырую нефть удерживаются в рамках исторических диапазонов главным образом из-за нехватки доступных мощностей для нефтепереработки", - отметил глава Exxonmobil.
Он пояснил, что именно этот дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и ограниченность предложения на мировом рынке толкают цены на нефтепродукты вверх.
 
БЛИЖНИЙ ВОСТОКCNBC
 
 
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