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ФАС и Минстрой обсудили ключевые направления тарифного регулирования в ЖКХ

ФАС и Минстрой обсудили ключевые направления тарифного регулирования в ЖКХ - 30.10.2026, ПРАЙМ

ФАС и Минстрой обсудили ключевые направления тарифного регулирования в ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минстрой России на первом совместном заседании общественных советов обсудили ключевые направления тарифного... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:31+0300

2026-10-30T13:31+0300

2026-10-30T13:31+0300

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минстрой России на первом совместном заседании общественных советов обсудили ключевые направления тарифного регулирования в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе ведомства. "Состоялось первое совместное заседание общественных советов при ведомствах. В рамках заседания участники обсудили ключевые направления тарифного регулирования в сфере жилищно‑коммунального хозяйства, вопросы совершенствования тарифного законодательства, а также развитие новых регуляторных механизмов и инструментов", - говорится в сообщении. "В проходящей в настоящий момент тарифной кампании уже применяются новые инструменты, в том числе регуляторные соглашения. Механизм уже эффективно действует в сфере электроэнергетики, теперь он будет также применяться в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов. В ходе заседания участники также обсудили совершенствование тарифного законодательства и развитие новых регуляторных механизмов, говорится в сообщении ФАС. Начальник управления регулирования ЖКХ ФАС России Сурен Оганисян сообщил, что служба контролирует все устанавливаемые в регионах тарифы. По его словам, принятие разработанного ФАС закона об усилении госконтроля позволило существенно снизить количество случаев неисполнения решений и предписаний службы. С начала 2026 года ведомство провело 190 проверок и подготовило 829 актов реагирования. Кроме того, член Общественного совета при ФАС Илья Долматов представил предложения по улучшению тарифной политики и контроля качества коммунальных услуг. Они предполагают совместную работу над мерами, которые сделают коммунальный сектор привлекательнее для инвесторов, а услуги - надежнее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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