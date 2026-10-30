https://1prime.ru/20261030/fatf-874835857.html
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:28+0300
2026-10-30T20:28+0300
2026-10-30T20:40+0300
мировая экономика
болгария
кот-д"ивуар
фатф
fatf
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874835857.jpg?1793382050
ПАРИЖ, 30 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Кот-д'Ивуар, следует из заявления организации по итогам пленарного заседания. "Юрисдикции, которые больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ: Болгария… Кот-д'Ивуар… Демократическая Республика Конго… Монако", - сказано в документе. У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.
болгария
кот-д"ивуар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, болгария, кот-д"ивуар, фатф, fatf
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Кот-д"Ивуар, ФАТФ, FATF
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Усиленный мониторинг ФАТВ снят с Болгарии, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуара
ПАРИЖ, 30 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Кот-д'Ивуар, следует из заявления организации по итогам пленарного заседания.
"Юрисдикции, которые больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ: Болгария… Кот-д'Ивуар… Демократическая Республика Конго… Монако", - сказано в документе.
У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.