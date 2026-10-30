Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/fatf-874835857.html
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:28+0300
2026-10-30T20:40+0300
мировая экономика
болгария
кот-д"ивуар
фатф
fatf
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874835857.jpg?1793382050
ПАРИЖ, 30 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Кот-д'Ивуар, следует из заявления организации по итогам пленарного заседания. "Юрисдикции, которые больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ: Болгария… Кот-д'Ивуар… Демократическая Республика Конго… Монако", - сказано в документе. У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.
болгария
кот-д"ивуар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, болгария, кот-д"ивуар, фатф, fatf
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Кот-д"Ивуар, ФАТФ, FATF
20:28 30.10.2026 (обновлено: 20:40 30.10.2026)
 
Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ

Усиленный мониторинг ФАТВ снят с Болгарии, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуара

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 30 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Кот-д'Ивуар, следует из заявления организации по итогам пленарного заседания.
"Юрисдикции, которые больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ: Болгария… Кот-д'Ивуар… Демократическая Республика Конго… Монако", - сказано в документе.
У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.
 
Мировая экономикаБОЛГАРИЯКот-д"ИвуарФАТФFATF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала