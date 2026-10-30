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Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ

Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Болгария, Монако, ДРК и Кот-д'Ивуар вышли из серого списка ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:28+0300

2026-10-30T20:28+0300

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ПАРИЖ, 30 окт – ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вывела из "серого" списка Болгарию, Монако, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Кот-д'Ивуар, следует из заявления организации по итогам пленарного заседания. "Юрисдикции, которые больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ: Болгария… Кот-д'Ивуар… Демократическая Республика Конго… Монако", - сказано в документе. У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.

болгария

кот-д"ивуар

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мировая экономика, болгария, кот-д"ивуар, фатф, fatf