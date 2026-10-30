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ФБР выясняет масштабы инцидента на криптовалютной бирже Binance

ФБР выясняет масштабы инцидента на криптовалютной бирже Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ

ФБР выясняет масштабы инцидента на криптовалютной бирже Binance

Федеральное бюро расследований США взаимодействует с партнерами для выяснения масштабов и возможных последствий инцидента на криптовалютной бирже Binance,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:26+0300

2026-10-30T18:26+0300

2026-10-30T18:26+0300

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований США взаимодействует с партнерами для выяснения масштабов и возможных последствий инцидента на криптовалютной бирже Binance, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства. Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "(ФБР - ред.) осведомлено об инциденте и взаимодействует с соответствующими партнерами из государственного и частного секторов, чтобы понять масштабы произошедшего, оценить возможные последствия и скоординировать соответствующие следственные действия", - говорится в заявлении бюро, которое приводит агентство. Binance сотрудничает с правоохранительными органами разных стран, включая ФБР и Секретную службу США, рассказал Рейтер осведомленный собеседник. Секретная служба не ответила на запрос агентства, направленный по электронной почте в нерабочее для США время. В пресс-службе Binance в пятницу сообщили РИА Новости, что биржа уже начала возвращать затронутые активы пользователей и зарезервировала более 6,34 миллиарда долларов собственных средств для покрытия потерь.

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технологии, финансы, сша, binance