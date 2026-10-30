https://1prime.ru/20261030/finljandija-874834472.html
В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд
В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд
Цена на дизельное топливо в Финляндии в октябре обновила рекорд 2022 года, свидетельствуют данные статистического управления страны. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:45+0300
2026-10-30T19:45+0300
2026-10-30T19:45+0300
мировая экономика
финляндия
ближний восток
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Финляндии в октябре обновила рекорд 2022 года, свидетельствуют данные статистического управления страны.
Согласно представленной статистике, в октябре средняя цена на дизельное топливо составила рекордные 2,49 евро за литр. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, тогда дизтопливо стоило на пять евроцентов меньше.
Как уточняет статистическое управление, по сравнению с октябрем 2025 года цены на этот вид топлива выросли на 54,7%.
Ранее власти страны на фоне энергетического кризиса согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо. В частности, было предложено выделить субсидии транспортной и сельскохозяйственной отраслям, а также снизить налог на транспортные средства.
Цены на топливо в Финляндии начали резко расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и по сравнению с осенью 2025 года выросли более чем на 33%.
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мировая экономика, финляндия, ближний восток
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд
В Финляндии цена на дизельное топливо в октябре обновила рекорд 2022 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Финляндии в октябре обновила рекорд 2022 года, свидетельствуют данные статистического управления страны.
Согласно представленной статистике, в октябре средняя цена на дизельное топливо составила рекордные 2,49 евро за литр. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, тогда дизтопливо стоило на пять евроцентов меньше.
Как уточняет статистическое управление, по сравнению с октябрем 2025 года цены на этот вид топлива выросли на 54,7%.
Ранее власти страны на фоне энергетического кризиса согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо. В частности, было предложено выделить субсидии транспортной и сельскохозяйственной отраслям, а также снизить налог на транспортные средства.
Цены на топливо в Финляндии начали резко расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и по сравнению с осенью 2025 года выросли более чем на 33%.