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В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд

В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Финляндии цена на дизельное топливо обновила рекорд

Цена на дизельное топливо в Финляндии в октябре обновила рекорд 2022 года, свидетельствуют данные статистического управления страны. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:45+0300

2026-10-30T19:45+0300

2026-10-30T19:45+0300

мировая экономика

финляндия

ближний восток

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Финляндии в октябре обновила рекорд 2022 года, свидетельствуют данные статистического управления страны. Согласно представленной статистике, в октябре средняя цена на дизельное топливо составила рекордные 2,49 евро за литр. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, тогда дизтопливо стоило на пять евроцентов меньше. Как уточняет статистическое управление, по сравнению с октябрем 2025 года цены на этот вид топлива выросли на 54,7%. Ранее власти страны на фоне энергетического кризиса согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо. В частности, было предложено выделить субсидии транспортной и сельскохозяйственной отраслям, а также снизить налог на транспортные средства. Цены на топливо в Финляндии начали резко расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и по сравнению с осенью 2025 года выросли более чем на 33%.

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мировая экономика, финляндия, ближний восток