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Фьючерсы США падают из-за взлома Binance и обвала технологий

Фьючерсы США падают из-за взлома Binance и обвала технологий - 30.10.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы США падают из-за взлома Binance и обвала технологий

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу опускаются в связи со снижением в технологическом секторе США и взломом криптовалютной биржи Binance,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:46+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу опускаются в связи со снижением в технологическом секторе США и взломом криптовалютной биржи Binance, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 16.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16% - до 52 427 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 2,72%, до 28 759,28 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,15%, до 7664,75 пункта. На снижение фьючерсов повлияло падение в акциях технологических компаний. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, инвесторы поспешили перевести средства в более безопасные активы, опасаясь, что большие и растущие расходы на развитие искусственного интеллекта могут не принести ожидаемой отдачи. Так, бумаги Intel на предторгах пятницы снижались в цене на 25,9%. Инвесторы обратили внимание на то, что компания по-прежнему ожидает замедления темпов роста производства ПК как минимум до первой половины 2027 года. В то же время акции Amazon дешевели на 7%. Разводненная прибыль на акцию компании опустилась до 1,89 доллара с 1,95 доллара в третьем квартале прошлого года, аналитики ожидали показателя на уровне 1,96 доллара. Выручка от продаж увеличилась на 12% - до 201,944 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 202,1 миллиарда. "Следующим ключевым событием станет IPO Anthropic - посмотрим, как оно пройдет. Если размещение окажется неудачным, это может стать сигналом о возможной слабости рынка в будущем", - приводит Рейтер мнение содиректора по инвестициям в Arbuthnot Latham Джейсона да Силвы (Jason Da Silva). Кроме того, инвесторы следили за криптовалютной биржей Binance. В ночь на пятницу по московскому времени основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. Затем биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств. Росли и цены на нефть. Ранее в пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30 апреля.

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рынок, торги, сша, binance, amazon, nasdaq composite