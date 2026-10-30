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ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы - 30.10.2026, ПРАЙМ

ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:32+0300

2026-10-30T09:32+0300

2026-10-30T09:32+0300

фнс россии

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления оперативного контроля службы Владимира Мальцева. "Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми", - говорится в материале. Отмечается, что модель ищет тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог". Мальцев перечислил ряд признаков, указывающих на это: систематические отмены чеков за определенный период, отмена чека партнером самозанятого, например, банком или цифровой платформой. Представитель ФНС пояснил "Ведомостям", что служба на постоянной основе осуществляет риск-ориентированный контроль за соблюдением порядка применения режима "Налог на профессиональный доход", а также, что модель не создает ограничений для добросовестных самозанятых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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