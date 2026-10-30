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ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы
ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы - 30.10.2026, ПРАЙМ
ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы
Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:32+0300
2026-10-30T09:32+0300
фнс россии
ведомости
фнс
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления оперативного контроля службы Владимира Мальцева. "Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми", - говорится в материале. Отмечается, что модель ищет тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог". Мальцев перечислил ряд признаков, указывающих на это: систематические отмены чеков за определенный период, отмена чека партнером самозанятого, например, банком или цифровой платформой. Представитель ФНС пояснил "Ведомостям", что служба на постоянной основе осуществляет риск-ориентированный контроль за соблюдением порядка применения режима "Налог на профессиональный доход", а также, что модель не создает ограничений для добросовестных самозанятых.
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192
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фнс россии, ведомости, фнс
ФНС России, Ведомости, ФНС
09:32 30.10.2026
 
ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

"Ведомости": ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления оперативного контроля службы Владимира Мальцева.
"Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми", - говорится в материале.
Отмечается, что модель ищет тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог". Мальцев перечислил ряд признаков, указывающих на это: систематические отмены чеков за определенный период, отмена чека партнером самозанятого, например, банком или цифровой платформой.
Представитель ФНС пояснил "Ведомостям", что служба на постоянной основе осуществляет риск-ориентированный контроль за соблюдением порядка применения режима "Налог на профессиональный доход", а также, что модель не создает ограничений для добросовестных самозанятых.
 
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