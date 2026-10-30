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ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло - 30.10.2026, ПРАЙМ
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло
Федеральная налоговая служба России (ФНС) просит арбитражный суд Краснодарского края включить в реестр требований кредиторов блогера Андрея Сидоропуло,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:10+0300
2026-10-30T14:10+0300
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россия
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краснодар
москва
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фнс
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) просит арбитражный суд Краснодарского края включить в реестр требований кредиторов блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного к 6 годам лишения свободы, требование в размере почти 9 миллионов рублей. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявление Федеральной налоговой службы РФ в лице краснодарской инспекции ФНС России №4 поступило в суд 22 октября. Суд принял его к рассмотрению без проведения слушаний. Суд в Краснодаре в июле по заявлению этой же налоговой инспекции ввел в отношении Сидоропуло начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, включив в реестр его задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь. Савеловский суд Москвы в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей. Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
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14:10 30.10.2026
 
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло

ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов блогера Сидоропуло 9 млн рублей

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) просит арбитражный суд Краснодарского края включить в реестр требований кредиторов блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного к 6 годам лишения свободы, требование в размере почти 9 миллионов рублей.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявление Федеральной налоговой службы РФ в лице краснодарской инспекции ФНС России №4 поступило в суд 22 октября. Суд принял его к рассмотрению без проведения слушаний.
Суд в Краснодаре в июле по заявлению этой же налоговой инспекции ввел в отношении Сидоропуло начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, включив в реестр его задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.
Савеловский суд Москвы в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.
Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
 
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