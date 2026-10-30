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Российско-Таиландский инвестиционный форум собрал более 2000 участников

Российско-Таиландский инвестиционный форум собрал более 2000 участников - 30.10.2026, ПРАЙМ

Российско-Таиландский инвестиционный форум собрал более 2000 участников

Второй ежегодный Российско-Таиландский инвестиционный форум, проходящий в Бангкоке 29–31 октября, собрал более двух тысяч участников, сообщает корреспондент РИА | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:56+0300

2026-10-30T11:56+0300

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Второй ежегодный Российско-Таиландский инвестиционный форум, проходящий в Бангкоке 29–31 октября, собрал более двух тысяч участников, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Форум проводит Российско-Таиландский Деловой совет при поддержке посольства России в Таиланде, Торгово-промышленной палаты РФ, правительства Москвы и Фонда "Росконгресс" в партнерстве с российскими и таиландскими государственными, общественными и частными организациями. В пятницу в гостинице Sheraton в центре таиландской столицы на берегу реки Чаопрайя открылась деловая программа форума. После торжественного открытия и начала первых сессий регистрационный электронный счетчик, данными которого поделились с РИА Новости организаторы, показал 2414 зарегистрированных участников. Помимо тех, кто зарегистрировался заранее и просто сканировал QR-код на своих приглашениях, чтобы получить бейдж участника, у стойки регистрации в холле отеля собралась и группа таиландских предпринимателей, узнавших о форуме накануне из таиландских и российских СМИ и решивших принять в нем участие. "Это совершенно грандиозное и полезное мероприятие", - сказал РИА Новости в перерыве между утренними сессиями известный таиландский международный обозреватель газет и телевидения, политик и политолог Нитипхумтханат Минг-Ручиралай, участвующий в форуме. "Я пришел сегодня на сессии Дней Москвы на форуме - "Москва – Бангкок: партнерство и развитие" и "Технологии настоящего и будущего: новые возможности для бизнеса и инвестиций". Я "старый москвич", учился в аспирантуре МГУ в 1990-е годы и потом не раз приезжал, но затем был большой перерыв", - сказал он. Минг-Ручиралай рассказал, как в мае этого года снова побывал в Москве, увидел, каким исключительно удобным для людей стал город, увидел цифровые решения, применяемые в городском хозяйстве, и понял, что многие из этих решений могли бы пригодиться и Бангкоку. "Вот, пришел послушать обсуждение: что думают специалисты и представители городских властей о перспективах сотрудничества двух столиц в сфере развития и цифровизации городского хозяйства и услуг населению", - рассказал он. В пятницу на форуме проходят сессии, посвященные долгосрочному торговому сотрудничеству, современной металлургии и рынку металлопродукции, сельскому хозяйству и агропромышленности, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, новых инструментов делового партнерства, а также совместная сессия торгово-промышленной палаты России и торговой палаты Таиланда. Главным мероприятием дня станет пленарное заседание форума "Россия-Таиланд: новая эра экономического партнерства". Посол России в Таиланде Евгений Томихин, выступивший на открытии форума, подчеркнул, что состоявшаяся в текущем году личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна открыла новые возможности как для государственных структур, так и для деловых кругов обеих стран, позволив заложить фундамент для более масштабного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между государствами и компаниями. "Важно понимать, что перед нами открываются большие и весьма перспективные возможности, поэтому для органов власти и делового сообщества крайне важно выстраивать долгосрочное сотрудничество", - сказал посол. Глава российской дипмиссии в Таиланде отметил важную роль ежегодных двусторонних инвестиционных форумов в реализации этой задачи. "Организация подобных мероприятий — отличная практика и прекрасная инициатива. Она помогает нам — правительствам, местным органам власти и деловому сообществу — находить верные пути для сотрудничества", - сказал Томихин.

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россия, таиланд, бангкок, москва, владимир путин, росконгресс, мгу