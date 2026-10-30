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Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию - 30.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 309 рублей на одну акцию, сообщили в компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:15+0300
2026-10-30T20:15+0300
бизнес
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874835169.jpg?1793380544
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 309 рублей на одну акцию, сообщили в компании. "Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 309 рублей на обыкновенную акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет", - говорится в сообщении. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, рынок
Бизнес, Рынок
20:15 30.10.2026
 
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить 309 рублей дивидендов на одну акцию

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 309 рублей на одну акцию, сообщили в компании.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 309 рублей на обыкновенную акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет", - говорится в сообщении.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.
 
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