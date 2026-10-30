https://1prime.ru/20261030/fosagro-874835169.html

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию - 30.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в 309 рублей на акцию

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 309 рублей на одну акцию, сообщили в компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:15+0300

2026-10-30T20:15+0300

2026-10-30T20:15+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 309 рублей на одну акцию, сообщили в компании. "Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 309 рублей на обыкновенную акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет", - говорится в сообщении. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.

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