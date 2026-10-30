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Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта

Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта - 30.10.2026, ПРАЙМ

Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта, при этом подчеркнув, что для развития... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:40+0300

2026-10-30T13:40+0300

2026-10-30T13:40+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта, при этом подчеркнув, что для развития видеоигровой индустрии особо важен выход на международный рынок. "Я скажу, что для экспорта это (видеоигры - ред.) один из сложнейших продуктов. Потому что понятно, что сегодняшний рынок, сегодняшняя структура экспорта - они во многом зависят от международных платформ", - сказал Фурсин журналистам на полях Московской международной недели видеоигр. По его словам, российским компаниям "много приходится делать усилий" для продвижения своих игр и расширения своего присутствия на этих платформах. "Для видеоигровой индустрии, для ее развития важен международный рынок. Это самый главный залог для успеха", - заявил глава депкульта. Вторая Московская международная неделя видеоигр - крупнейший в России международный фестиваль видеоигр. Экспозиция и деловая программа пройдут с 30 октября по 1 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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