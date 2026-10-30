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Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта
Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта - 30.10.2026, ПРАЙМ
Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта
Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта, при этом подчеркнув, что для развития... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:40+0300
2026-10-30T13:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта, при этом подчеркнув, что для развития видеоигровой индустрии особо важен выход на международный рынок. "Я скажу, что для экспорта это (видеоигры - ред.) один из сложнейших продуктов. Потому что понятно, что сегодняшний рынок, сегодняшняя структура экспорта - они во многом зависят от международных платформ", - сказал Фурсин журналистам на полях Московской международной недели видеоигр. По его словам, российским компаниям "много приходится делать усилий" для продвижения своих игр и расширения своего присутствия на этих платформах. "Для видеоигровой индустрии, для ее развития важен международный рынок. Это самый главный залог для успеха", - заявил глава депкульта. Вторая Московская международная неделя видеоигр - крупнейший в России международный фестиваль видеоигр. Экспозиция и деловая программа пройдут с 30 октября по 1 ноября.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:40 30.10.2026
 
Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта

Глава депкульта Москвы Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин назвал видеоигры одним из сложнейших продуктов для экспорта, при этом подчеркнув, что для развития видеоигровой индустрии особо важен выход на международный рынок.
"Я скажу, что для экспорта это (видеоигры - ред.) один из сложнейших продуктов. Потому что понятно, что сегодняшний рынок, сегодняшняя структура экспорта - они во многом зависят от международных платформ", - сказал Фурсин журналистам на полях Московской международной недели видеоигр.
По его словам, российским компаниям "много приходится делать усилий" для продвижения своих игр и расширения своего присутствия на этих платформах.
"Для видеоигровой индустрии, для ее развития важен международный рынок. Это самый главный залог для успеха", - заявил глава депкульта.
Вторая Московская международная неделя видеоигр - крупнейший в России международный фестиваль видеоигр. Экспозиция и деловая программа пройдут с 30 октября по 1 ноября.
 
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