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Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов
Цены на газ в Европе в случае холодной зимы в пиковые периоды будут достигать 2500 долларов за тысячу кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:35+0300
2026-10-30T10:36+0300
энергетика
газ
европа
алексей миллер
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874801142.jpg?1793345761
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в случае холодной зимы в пиковые периоды будут достигать 2500 долларов за тысячу кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2 500 долларов за тысячу кубометров", - приводятся слова Миллера в сообщении "Газпрома".
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газ, европа, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Алексей Миллер, Газпром
10:35 30.10.2026 (обновлено: 10:36 30.10.2026)
 
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов

Миллер: цена на газ в Европе при холодной зиме на пике будет 2500 долларов за тысячу кубов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в случае холодной зимы в пиковые периоды будут достигать 2500 долларов за тысячу кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2 500 долларов за тысячу кубометров", - приводятся слова Миллера в сообщении "Газпрома".
 
ЭнергетикаГазЕВРОПААлексей МиллерГазпром
 
 
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