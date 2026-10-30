https://1prime.ru/20261030/gaz-874801142.html
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов
Цены на газ в Европе в случае холодной зимы в пиковые периоды будут достигать 2500 долларов за тысячу кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:35+0300
2026-10-30T10:35+0300
2026-10-30T10:36+0300
энергетика
газ
европа
алексей миллер
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874801142.jpg?1793345761
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в случае холодной зимы в пиковые периоды будут достигать 2500 долларов за тысячу кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2 500 долларов за тысячу кубометров", - приводятся слова Миллера в сообщении "Газпрома".
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Алексей Миллер, Газпром
Миллер предупредил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов
Миллер: цена на газ в Европе при холодной зиме на пике будет 2500 долларов за тысячу кубов