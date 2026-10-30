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Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ
Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:04+0300
2026-10-30T13:04+0300
2026-10-30T13:04+0300
газ
европа
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur. "На фоне того, что Европа готовится к очередному энергетическому кризису, вопрос об использовании российского газа становится все труднее избегать", - говорится в материале издания. Газета Politico, в свою очередь, пишет, что у министров энергетики стран-членов ЕС заканчиваются идеи о том, как защитить европейских граждан от роста цен на энергоносители. "Мы исчерпали большую часть вариантов по краткосрочному решению ситуации. Осталось лишь кризисное управление", - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник в энергетической сфере. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявлял, что более 50 миллионов жителей Европы не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году их число может вырасти. Нынешний кризис, по его словам, отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.
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газ, европа, ес, россия
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ
Rapporteur: Европе все сложнее избегать вопроса о возвращении к российскому газу
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur.
"На фоне того, что Европа готовится к очередному энергетическому кризису, вопрос об использовании российского газа становится все труднее избегать", - говорится в материале издания.
Газета Politico, в свою очередь, пишет, что у министров энергетики стран-членов ЕС заканчиваются идеи о том, как защитить европейских граждан от роста цен на энергоносители.
"Мы исчерпали большую часть вариантов по краткосрочному решению ситуации. Осталось лишь кризисное управление", - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник в энергетической сфере.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявлял, что более 50 миллионов жителей Европы не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году их число может вырасти. Нынешний кризис, по его словам, отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами.
Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.