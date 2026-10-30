Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/gaz-874811633.html
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ
Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:04+0300
2026-10-30T13:04+0300
газ
европа
ес
россия
https://img.cdn1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur. "На фоне того, что Европа готовится к очередному энергетическому кризису, вопрос об использовании российского газа становится все труднее избегать", - говорится в материале издания. Газета Politico, в свою очередь, пишет, что у министров энергетики стран-членов ЕС заканчиваются идеи о том, как защитить европейских граждан от роста цен на энергоносители. "Мы исчерпали большую часть вариантов по краткосрочному решению ситуации. Осталось лишь кризисное управление", - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник в энергетической сфере. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявлял, что более 50 миллионов жителей Европы не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году их число может вырасти. Нынешний кризис, по его словам, отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, ес, россия
Газ, ЕВРОПА, ЕС, РОССИЯ
13:04 30.10.2026
 
Европа на грани: вопрос о газе из России становится неизбежным, пишут СМИ

Rapporteur: Европе все сложнее избегать вопроса о возвращении к российскому газу

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европе на фоне роста цен на энергоносители все сложнее избегать вопроса о возвращении к использованию российского газа, пишет издание Rapporteur.
"На фоне того, что Европа готовится к очередному энергетическому кризису, вопрос об использовании российского газа становится все труднее избегать", - говорится в материале издания.
Газета Politico, в свою очередь, пишет, что у министров энергетики стран-членов ЕС заканчиваются идеи о том, как защитить европейских граждан от роста цен на энергоносители.
"Мы исчерпали большую часть вариантов по краткосрочному решению ситуации. Осталось лишь кризисное управление", - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник в энергетической сфере.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявлял, что более 50 миллионов жителей Европы не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году их число может вырасти. Нынешний кризис, по его словам, отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами.
Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.
 
ГазЕВРОПАЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала