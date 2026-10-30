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Цены на газ в Европе ускорили рост до 6% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до порядка 6% в пятницу днем, показатель впервые с 20 декабря 2022 года поднялся выше отметки в 1200 долларов за... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:27+0300
2026-10-30T14:27+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до порядка 6% в пятницу днем, показатель впервые с 20 декабря 2022 года поднялся выше отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1141,9 доллара (+1,2%). По состоянию на 14.00 мск показатель составлял 1197,4 долларов (+6,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1128,8 доллара за тысячу кубометров. Минутами ранее цены на газ в Европе поднимались до 1200,9 доллара за тысячу кубометров (+6,4%), впервые с 20 декабря 2022 года превысив отметку 1200 долларов.
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газ, европа, нидерланды, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
14:27 30.10.2026
 
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%

ICE: цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов впервые с 2022 года

© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до порядка 6% в пятницу днем, показатель впервые с 20 декабря 2022 года поднялся выше отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1141,9 доллара (+1,2%). По состоянию на 14.00 мск показатель составлял 1197,4 долларов (+6,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1128,8 доллара за тысячу кубометров.
Минутами ранее цены на газ в Европе поднимались до 1200,9 доллара за тысячу кубометров (+6,4%), впервые с 20 декабря 2022 года превысив отметку 1200 долларов.
 
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