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Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров - 30.10.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут почти на 6% - до 1192 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:23+0300

2026-10-30T22:23+0300

2026-10-30T22:23+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут почти на 6% - до 1192 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1141,9 доллара (+1,2%), что является текущим ценовым минимумом. Ценовой максимум составляет 1204 доллара (+6,7%). По состоянию на 22.01 мск показатель составлял 1192 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1128,8 доллара за тысячу кубометров. В пятницу цены на газ в Европе превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice