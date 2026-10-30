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Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут почти на 6% - до 1192 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.10.2026, ПРАЙМ
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газ
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нидерланды
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ice
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут почти на 6% - до 1192 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1141,9 доллара (+1,2%), что является текущим ценовым минимумом. Ценовой максимум составляет 1204 доллара (+6,7%). По состоянию на 22.01 мск показатель составлял 1192 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1128,8 доллара за тысячу кубометров. В пятницу цены на газ в Европе превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе выросли до 1192 долларов за тысячу кубометров
ICE: цены на газ в Европе выросли почти на 6%, до 1192 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут почти на 6% - до 1192 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 1141,9 доллара (+1,2%), что является текущим ценовым минимумом. Ценовой максимум составляет 1204 доллара (+6,7%). По состоянию на 22.01 мск показатель составлял 1192 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1128,8 доллара за тысячу кубометров.
В пятницу цены на газ в Европе превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года.
Конфликт на Ближнем Востоке
привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.