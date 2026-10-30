https://1prime.ru/20261030/genkonsulstvo-874812713.html

Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована

Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована - 30.10.2026, ПРАЙМ

Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована

Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована, их вылет на Родину запланирован на 31... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:24+0300

2026-10-30T13:24+0300

2026-10-30T13:24+0300

россия

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индия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована, их вылет на Родину запланирован на 31 октября, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте. "Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября", — сказали в генконсульстве, уточнив, что моряки вернулись при участии дипломата консульства и сейчас находятся в Бхубанешваре, столице штата Одиша. "На завтра, 31 октября, намечен их вылет на Родину", - сказали агентству в дипмиссии.

индия

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2026

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