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Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована
Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована - 30.10.2026, ПРАЙМ
Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована
Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована, их вылет на Родину запланирован на 31... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:24+0300
2026-10-30T13:24+0300
2026-10-30T13:24+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована, их вылет на Родину запланирован на 31 октября, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте. "Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября", — сказали в генконсульстве, уточнив, что моряки вернулись при участии дипломата консульства и сейчас находятся в Бхубанешваре, столице штата Одиша. "На завтра, 31 октября, намечен их вылет на Родину", - сказали агентству в дипмиссии.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
Первая группа экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована
Генконсульство: первая группа членов экипажа арестованного в Индии танкера репатриирована
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована, их вылет на Родину запланирован на 31 октября, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте.
"Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября", — сказали в генконсульстве, уточнив, что моряки вернулись при участии дипломата консульства и сейчас находятся в Бхубанешваре, столице штата Одиша.
"На завтра, 31 октября, намечен их вылет на Родину", - сказали агентству в дипмиссии.