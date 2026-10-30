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Репатриация экипажа арестованного в Индии танкера запланирована в ноябре
Репатриация экипажа арестованного в Индии танкера запланирована в ноябре - 30.10.2026, ПРАЙМ
Репатриация экипажа арестованного в Индии танкера запланирована в ноябре
Репатриация оставшихся 16 членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту запланирована на первую половину ноября, сообщили... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:36+0300
2026-10-30T13:36+0300
2026-10-30T13:36+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Репатриация оставшихся 16 членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту запланирована на первую половину ноября, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте. "По информации администрации порта Парадип, репатриация оставшихся членов экипажа (16 человек) запланирована после подбора новой команды судна, в первой половине ноября", — сказали в генконсульстве. Ранее РИА Новости сообщало, что первая группа из семи моряков танкера репатриирована 29 октября, их вылет на Родину запланирован на 31 октября. Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находились 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
Репатриация экипажа арестованного в Индии танкера запланирована в ноябре
Генконсульство: репатриация 16 моряков с арестованного в Индии танкера состоится в ноябре
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Репатриация оставшихся 16 членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту запланирована на первую половину ноября, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте.
"По информации администрации порта Парадип, репатриация оставшихся членов экипажа (16 человек) запланирована после подбора новой команды судна, в первой половине ноября", — сказали в генконсульстве.
Ранее РИА Новости сообщало, что первая группа из семи моряков танкера репатриирована 29 октября, их вылет на Родину запланирован на 31 октября.
Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находились 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.