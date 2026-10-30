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Цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4%
Цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4%
Цены на импортируемые в Германию товары выросли по итогам сентября на 10,4% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный прирост с 2022 года, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:42+0300
2026-10-30T12:42+0300
бизнес
мировая экономика
германия
ближний восток
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БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на импортируемые в Германию товары выросли по итогам сентября на 10,4% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный прирост с 2022 года, сообщает федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis). "В сентябре 2026 года цены на импортные товары были на 10,4% выше, чем в сентябре 2025 года. Это самый значительный рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года с ноября 2022 года", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что только за сентябрь индекс цен на импорт товаров вырос на 2,1%. В качестве основной причины роста цен ведомство указало на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Так, стоимость импортируемой энергии взлетела в годовом исчислении на 61,8%, а нефтепродуктов - на 81,3%. Особенно подорожали авиационный керосин (111,3%), дизельное топливо и мазут (100,4%), а также бензин (73,9 %). Одновременно с этим зафиксирован также рост цен на немецкий экспорт: за год на 5,3%, что стало рекордом с февраля 2023 года. При этом цены на экспорт энергии за год увеличились на 58,3%, а на нефтепродукты - на 74,1%. В последней категории экспортируемых товаров наибольший скачок цен зафиксирован на авиационное топливо из керосина — цена на него подскочила сразу на 114,3% по сравнению с прошлым годом, при этом только за сентябрь она выросла на 20,3%.
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бизнес, мировая экономика, германия, ближний восток
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:42 30.10.2026
 
Цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4%

Destatis: цены на импортируемые в Германию товары выросли в сентябре на 10,4%

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БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на импортируемые в Германию товары выросли по итогам сентября на 10,4% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный прирост с 2022 года, сообщает федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
"В сентябре 2026 года цены на импортные товары были на 10,4% выше, чем в сентябре 2025 года. Это самый значительный рост по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года с ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что только за сентябрь индекс цен на импорт товаров вырос на 2,1%.
В качестве основной причины роста цен ведомство указало на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Так, стоимость импортируемой энергии взлетела в годовом исчислении на 61,8%, а нефтепродуктов - на 81,3%. Особенно подорожали авиационный керосин (111,3%), дизельное топливо и мазут (100,4%), а также бензин (73,9 %).
Одновременно с этим зафиксирован также рост цен на немецкий экспорт: за год на 5,3%, что стало рекордом с февраля 2023 года. При этом цены на экспорт энергии за год увеличились на 58,3%, а на нефтепродукты - на 74,1%.
В последней категории экспортируемых товаров наибольший скачок цен зафиксирован на авиационное топливо из керосина — цена на него подскочила сразу на 114,3% по сравнению с прошлым годом, при этом только за сентябрь она выросла на 20,3%.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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