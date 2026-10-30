https://1prime.ru/20261030/germanija-874825760.html

"Безумие": в АдГ раскритиковали запрет ЕС на российский газ

"Безумие": в АдГ раскритиковали запрет ЕС на российский газ - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Безумие": в АдГ раскритиковали запрет ЕС на российский газ

Немцы продолжат тратить баснословные суммы на газ из-за нежелания Еврокомиссии снимать запрет на импорт российского газа в ЕС, заявил замруководителя фракции... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:37+0300

2026-10-30T16:37+0300

2026-10-30T16:39+0300

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БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Немцы продолжат тратить баснословные суммы на газ из-за нежелания Еврокомиссии снимать запрет на импорт российского газа в ЕС, заявил замруководителя фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 29 октября заявил, что Евросоюз хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа. Йоргенсен отметил, что ЕС не хочет снова начинать покупать газ из РФ. "Получается, немцы должны и дальше тратить баснословные суммы, потому что так хочет Еврокомиссия", - прокомментировал позицию ЕК Фронмайер в соцсети X. Немецкий депутат назвал установку ЕК безумием. По словам Фронмайера, подобная позиция показывает, почему ЕС нуждается в фундаментальных реформах, а вопросы импорта газа должны решать национальные парламенты европейских стран. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего экономике самого Евросоюза, провоцируя рост цен и дефицит доступного топлива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, ес, ек