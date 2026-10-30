Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/germanija-874827416.html
В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября
В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября
Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку 1 ноября, признала официальный представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:25+0300
2026-10-30T17:25+0300
газ
германия
фрг
берлин
handelsblatt
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874827416.jpg?1793370337
БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку 1 ноября, признала официальный представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград. "В настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет около 62%, то есть средний показатель в 70% не достигнут", - сказала Унград на правительственном брифинге в Берлине. Представитель министерства объяснила такое положение дел продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и как следствие значительным ростом цен на энергоресурсы. При этом она отметила, что операторы не понесут никакой ответственности за полупустые хранилища, поскольку таковая не предусмотрена законодательством. Унград также утверждала, что невыполнение плана не создаст угроз для энергобезопасности Германии предстоящей зимой. "Ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2022 году", - сказала представитель минэкономики. По ее словам, Германия располагает в настоящее время возможностями для оперативного получения дополнительных объемов газа. В качестве "гарантов стабильности" представитель ведомства назвала четыре государственных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также два частных терминала компании Deutsche Regas. "Так что мы сможем получать поставки СПГ в течение всего отопительного сезона, в дополнение к поставкам из Норвегии и из других европейских стран по европейским газопроводам", - заверила Унград. Газета Handelsblatt сообщила ранее, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
германия
фрг
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, фрг, берлин, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Handelsblatt
17:25 30.10.2026
 
В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября

Минэкономики Германии: газовые хранилища не заполнятся к 1 ноября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку 1 ноября, признала официальный представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград.
"В настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет около 62%, то есть средний показатель в 70% не достигнут", - сказала Унград на правительственном брифинге в Берлине.
Представитель министерства объяснила такое положение дел продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и как следствие значительным ростом цен на энергоресурсы.
При этом она отметила, что операторы не понесут никакой ответственности за полупустые хранилища, поскольку таковая не предусмотрена законодательством. Унград также утверждала, что невыполнение плана не создаст угроз для энергобезопасности Германии предстоящей зимой.
"Ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2022 году", - сказала представитель минэкономики.
По ее словам, Германия располагает в настоящее время возможностями для оперативного получения дополнительных объемов газа. В качестве "гарантов стабильности" представитель ведомства назвала четыре государственных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также два частных терминала компании Deutsche Regas.
"Так что мы сможем получать поставки СПГ в течение всего отопительного сезона, в дополнение к поставкам из Норвегии и из других европейских стран по европейским газопроводам", - заверила Унград.
Газета Handelsblatt сообщила ранее, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
 
ГазГЕРМАНИЯФРГБерлинHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала