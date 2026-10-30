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В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября

В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Германии заявили, что не заполнят газовые хранилища к 1 ноября

Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку 1 ноября, признала официальный представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:25+0300

2026-10-30T17:25+0300

2026-10-30T17:25+0300

газ

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фрг

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handelsblatt

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БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку 1 ноября, признала официальный представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград. "В настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет около 62%, то есть средний показатель в 70% не достигнут", - сказала Унград на правительственном брифинге в Берлине. Представитель министерства объяснила такое положение дел продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и как следствие значительным ростом цен на энергоресурсы. При этом она отметила, что операторы не понесут никакой ответственности за полупустые хранилища, поскольку таковая не предусмотрена законодательством. Унград также утверждала, что невыполнение плана не создаст угроз для энергобезопасности Германии предстоящей зимой. "Ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2022 году", - сказала представитель минэкономики. По ее словам, Германия располагает в настоящее время возможностями для оперативного получения дополнительных объемов газа. В качестве "гарантов стабильности" представитель ведомства назвала четыре государственных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также два частных терминала компании Deutsche Regas. "Так что мы сможем получать поставки СПГ в течение всего отопительного сезона, в дополнение к поставкам из Норвегии и из других европейских стран по европейским газопроводам", - заверила Унград. Газета Handelsblatt сообщила ранее, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.

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газ, германия, фрг, берлин, handelsblatt