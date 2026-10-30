https://1prime.ru/20261030/gitara-874806905.html

Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов

Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов

Гитара британского певца Джорджа Майкла, исполнившего в составе дуэта Wham! известную песню Last Christmas, была продана на аукционе за примерно 240 тысяч... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:53+0300

2026-10-30T11:53+0300

2026-10-30T11:53+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874806905.jpg?1793350432

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гитара британского певца Джорджа Майкла, исполнившего в составе дуэта Wham! известную песню Last Christmas, была продана на аукционе за примерно 240 тысяч долларов, следует из данных британского аукционного дома Sworders. "Это гитара, которую Джордж Майкл использовал в культовом клипе по (песне - ред.) Faith... Продана за 180 тысяч фунтов стерлингов (241 тысяча долларов - ред.)", - говорится на странице лота на сайте Sworders. Согласно описанию, речь идет об акустической гитаре модели Gretsch Synchromatic, произведенной примерно в 1945 году. На футляре имеются надписи "Rockabilly Rebel" и "G.M. Office. Star St.". Отмечается, что инструмент был отреставрирован и почищен, а ряд деталей были заменены.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество