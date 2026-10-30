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Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов
Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов
Гитара британского певца Джорджа Майкла, исполнившего в составе дуэта Wham! известную песню Last Christmas, была продана на аукционе за примерно 240 тысяч... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:53+0300
2026-10-30T11:53+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874806905.jpg?1793350432
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гитара британского певца Джорджа Майкла, исполнившего в составе дуэта Wham! известную песню Last Christmas, была продана на аукционе за примерно 240 тысяч долларов, следует из данных британского аукционного дома Sworders. "Это гитара, которую Джордж Майкл использовал в культовом клипе по (песне - ред.) Faith... Продана за 180 тысяч фунтов стерлингов (241 тысяча долларов - ред.)", - говорится на странице лота на сайте Sworders. Согласно описанию, речь идет об акустической гитаре модели Gretsch Synchromatic, произведенной примерно в 1945 году. На футляре имеются надписи "Rockabilly Rebel" и "G.M. Office. Star St.". Отмечается, что инструмент был отреставрирован и почищен, а ряд деталей были заменены.
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество
Общество
11:53 30.10.2026
 
Гитару исполнителя песни Last Christmas продали за 241 тысячу долларов

Гитара исполнителя песни Last Christmas Майкла ушла с молотка за 241 тысячу долларов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гитара британского певца Джорджа Майкла, исполнившего в составе дуэта Wham! известную песню Last Christmas, была продана на аукционе за примерно 240 тысяч долларов, следует из данных британского аукционного дома Sworders.
"Это гитара, которую Джордж Майкл использовал в культовом клипе по (песне - ред.) Faith... Продана за 180 тысяч фунтов стерлингов (241 тысяча долларов - ред.)", - говорится на странице лота на сайте Sworders.
Согласно описанию, речь идет об акустической гитаре модели Gretsch Synchromatic, произведенной примерно в 1945 году. На футляре имеются надписи "Rockabilly Rebel" и "G.M. Office. Star St.". Отмечается, что инструмент был отреставрирован и почищен, а ряд деталей были заменены.
 
Общество
 
 
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