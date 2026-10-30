https://1prime.ru/20261030/golikova-874819309.html
Голикова рассказала о социальной ответственности для компаний в России
Голикова рассказала о социальной ответственности для компаний в России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о социальной ответственности для компаний в России
Социальная ответственность становится частью корпоративной стратегии для все большего числа компаний в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:08+0300
2026-10-30T15:08+0300
2026-10-30T15:08+0300
россия
татьяна голикова
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874819309.jpg?1793362105
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Социальная ответственность становится частью корпоративной стратегии для все большего числа компаний в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Все большее число компаний заявляет о своей социальной ответственности, и социальная ответственность становится не каким-то дополнением, а на самом деле стратегией компании, и это для нас очень важно", - сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026".
Она уточнила, что компании в рамках этой работы строят социальную инфраструктуру, развивают города, поддерживают своих работников и их семьи, направляют инвестиции на развитие новых технологий.
По словам вице-премьера, с каждым годом интерес организаций к участию в премии растет. Так, в прошлом году число участников увеличилось более чем вдвое.
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россия, татьяна голикова
Голикова рассказала о социальной ответственности для компаний в России
Голикова: социальная ответственность становится частью корпоративной стратегии компаний
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Социальная ответственность становится частью корпоративной стратегии для все большего числа компаний в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Все большее число компаний заявляет о своей социальной ответственности, и социальная ответственность становится не каким-то дополнением, а на самом деле стратегией компании, и это для нас очень важно", - сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026".
Она уточнила, что компании в рамках этой работы строят социальную инфраструктуру, развивают города, поддерживают своих работников и их семьи, направляют инвестиции на развитие новых технологий.
По словам вице-премьера, с каждым годом интерес организаций к участию в премии растет. Так, в прошлом году число участников увеличилось более чем вдвое.