https://1prime.ru/20261030/goroda-lidery-874832559.html

Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные

Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные - 30.10.2026, ПРАЙМ

Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные

Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку городов-лидеров для отдыха российских туристов в период с 31 октября по 1 ноября, рассказали РИА Новости в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:48+0300

2026-10-30T18:48+0300

2026-10-30T18:48+0300

туризм

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

казань

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку городов-лидеров для отдыха российских туристов в период с 31 октября по 1 ноября, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествия". По их данным, по всей стране в это время проходят осенние ярмарки, тыквенные фестивали и праздники урожая, а совместить их посещение можно с отдыхом на природе или в крупном городе. "Среди городских направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар и Екатеринбург", - выяснили в сервисе, проанализировав спрос на посуточную аренду загородных домов и квартир на выходные 31 октября и 1 ноября. Выгодные варианты размещения за 4,3 тысячи рублей в сутки можно найти в Краснодаре и Екатеринбурге. При этом средняя стоимость проживания в городах составляет 5,2 тысячи рублей. Кроме того, для поездки на выходные туристы выбирают и загородный отдых, чтобы провести время на природе и посетить локальные праздники в небольших поселениях. В данной категории лидерами по спросу стали Московская, Ленинградская и Свердловская области, а также Краснодарский край и Татарстан. В десятку популярных направлений также вошли Башкирия, Челябинская, Самарская, Нижегородская и Воронежская области. По словам аналитиков, средняя стоимость проживания в загородном доме составляет составляет 17,1 тысячи рублей в сутки. При этом в перечень направлений для бюджетного отдыха вошли Челябинская область, где можно остановиться за 14,2 тысячи рублей в сутки, Свердловская область - 15,8 тысячи, а также Воронежская область и Краснодарский край - 15,9 тысячи рублей.

санкт-петербург

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туризм, бизнес, россия, санкт-петербург, москва, казань