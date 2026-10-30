https://1prime.ru/20261030/goroda-lidery-874832559.html
Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные
Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные - 30.10.2026, ПРАЙМ
Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные
Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку городов-лидеров для отдыха российских туристов в период с 31 октября по 1 ноября, рассказали РИА Новости в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:48+0300
2026-10-30T18:48+0300
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туризм
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
казань
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку городов-лидеров для отдыха российских туристов в период с 31 октября по 1 ноября, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествия".
По их данным, по всей стране в это время проходят осенние ярмарки, тыквенные фестивали и праздники урожая, а совместить их посещение можно с отдыхом на природе или в крупном городе.
"Среди городских направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар и Екатеринбург", - выяснили в сервисе, проанализировав спрос на посуточную аренду загородных домов и квартир на выходные 31 октября и 1 ноября.
Выгодные варианты размещения за 4,3 тысячи рублей в сутки можно найти в Краснодаре и Екатеринбурге. При этом средняя стоимость проживания в городах составляет 5,2 тысячи рублей.
Кроме того, для поездки на выходные туристы выбирают и загородный отдых, чтобы провести время на природе и посетить локальные праздники в небольших поселениях. В данной категории лидерами по спросу стали Московская, Ленинградская и Свердловская области, а также Краснодарский край и Татарстан.
В десятку популярных направлений также вошли Башкирия, Челябинская, Самарская, Нижегородская и Воронежская области. По словам аналитиков, средняя стоимость проживания в загородном доме составляет составляет 17,1 тысячи рублей в сутки.
При этом в перечень направлений для бюджетного отдыха вошли Челябинская область, где можно остановиться за 14,2 тысячи рублей в сутки, Свердловская область - 15,8 тысячи, а также Воронежская область и Краснодарский край - 15,9 тысячи рублей.
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туризм, бизнес, россия, санкт-петербург, москва, казань
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ
Названы города-лидеры для отдыха российских туристов на выходные
"Авито Путешествия": Петербург, Москва и Казань лидируют среди городов-лидеров для отдыха
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку городов-лидеров для отдыха российских туристов в период с 31 октября по 1 ноября, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествия".
По их данным, по всей стране в это время проходят осенние ярмарки, тыквенные фестивали и праздники урожая, а совместить их посещение можно с отдыхом на природе или в крупном городе.
"Среди городских направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар и Екатеринбург", - выяснили в сервисе, проанализировав спрос на посуточную аренду загородных домов и квартир на выходные 31 октября и 1 ноября.
Выгодные варианты размещения за 4,3 тысячи рублей в сутки можно найти в Краснодаре и Екатеринбурге. При этом средняя стоимость проживания в городах составляет 5,2 тысячи рублей.
Кроме того, для поездки на выходные туристы выбирают и загородный отдых, чтобы провести время на природе и посетить локальные праздники в небольших поселениях. В данной категории лидерами по спросу стали Московская, Ленинградская и Свердловская области, а также Краснодарский край и Татарстан.
В десятку популярных направлений также вошли Башкирия, Челябинская, Самарская, Нижегородская и Воронежская области. По словам аналитиков, средняя стоимость проживания в загородном доме составляет составляет 17,1 тысячи рублей в сутки.
При этом в перечень направлений для бюджетного отдыха вошли Челябинская область, где можно остановиться за 14,2 тысячи рублей в сутки, Свердловская область - 15,8 тысячи, а также Воронежская область и Краснодарский край - 15,9 тысячи рублей.