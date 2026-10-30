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На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв - 30.10.2026, ПРАЙМ
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На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв
На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв - 30.10.2026, ПРАЙМ
На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде, серьезно пострадавших, предварительно, нет, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:47+0300
2026-10-30T12:54+0300
испания
взрыв
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874810597.jpg?1793354085
МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде, серьезно пострадавших, предварительно, нет, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на экстренные службы."В пятницу утром на Гранадском заводе боеприпасов произошел мощный взрыв... Пока сообщений о серьезных травмах не поступало", - говорится в материале.По информации агентства, взрыв в населенном пункте Эль Фарге в муниципалитете Гранада произошел около девяти утра (около 11 утра по мск). На место происшествия направлены полиция, гражданская гвардия, пожарные и медики. На месте происшествия нескольким сотрудникам завода оказывают медицинскую помощь в связи с проблемами со слухом, возникшими после взрыва, однако сообщений о погибших и серьезно пострадавших нет, сообщает Europa Press.
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испания, взрыв
ИСПАНИЯ, взрыв
12:47 30.10.2026 (обновлено: 12:54 30.10.2026)
 
На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв

Europa Press: на заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв, пострадавших нет

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МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде, серьезно пострадавших, предварительно, нет, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на экстренные службы.
"В пятницу утром на Гранадском заводе боеприпасов произошел мощный взрыв... Пока сообщений о серьезных травмах не поступало", - говорится в материале.
По информации агентства, взрыв в населенном пункте Эль Фарге в муниципалитете Гранада произошел около девяти утра (около 11 утра по мск). На место происшествия направлены полиция, гражданская гвардия, пожарные и медики. На месте происшествия нескольким сотрудникам завода оказывают медицинскую помощь в связи с проблемами со слухом, возникшими после взрыва, однако сообщений о погибших и серьезно пострадавших нет, сообщает Europa Press.
 
ИСПАНИЯвзрыв
 
 
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