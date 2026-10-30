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На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв

На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв - 30.10.2026, ПРАЙМ

На заводе боеприпасов в Гранаде прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде, серьезно пострадавших, предварительно, нет, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:47+0300

2026-10-30T12:47+0300

2026-10-30T12:54+0300

испания

взрыв

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МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде, серьезно пострадавших, предварительно, нет, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на экстренные службы."В пятницу утром на Гранадском заводе боеприпасов произошел мощный взрыв... Пока сообщений о серьезных травмах не поступало", - говорится в материале.По информации агентства, взрыв в населенном пункте Эль Фарге в муниципалитете Гранада произошел около девяти утра (около 11 утра по мск). На место происшествия направлены полиция, гражданская гвардия, пожарные и медики. На месте происшествия нескольким сотрудникам завода оказывают медицинскую помощь в связи с проблемами со слухом, возникшими после взрыва, однако сообщений о погибших и серьезно пострадавших нет, сообщает Europa Press.

испания

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испания, взрыв