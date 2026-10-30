https://1prime.ru/20261030/grigorenko-874835388.html

Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ

Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ

Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:16+0300

2026-10-30T20:16+0300

2026-10-30T20:16+0300

банки

финансы

россия

дмитрий григоренко

андрей костин

владимир путин

втб

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874835388.jpg?1793380595

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. "Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя Наблюдательного совета банка ВТБ с 2020 года, 22 октября 2026 года вышел из состава Наблюдательного совета", - говорится в сообщении. "За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина. Отмечается, что наблюдательный совет банка рассмотрит вопрос об избрании председателя набсовета, когда получит соответствующую директиву правительства РФ. Ранее в октябре президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления, сообщал банк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, дмитрий григоренко, андрей костин, владимир путин, втб, сбербанк