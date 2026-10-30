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Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ
Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:16+0300
2026-10-30T20:16+0300
банки
финансы
россия
дмитрий григоренко
андрей костин
владимир путин
втб
сбербанк
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. "Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя Наблюдательного совета банка ВТБ с 2020 года, 22 октября 2026 года вышел из состава Наблюдательного совета", - говорится в сообщении. "За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина. Отмечается, что наблюдательный совет банка рассмотрит вопрос об избрании председателя набсовета, когда получит соответствующую директиву правительства РФ. Ранее в октябре президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления, сообщал банк.
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банки, финансы, россия, дмитрий григоренко, андрей костин, владимир путин, втб, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Андрей Костин, Владимир Путин, ВТБ, Сбербанк
20:16 30.10.2026
 
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ

Григоренко, занимавший пост председателя Набсовета ВТБ с 2020 года, вышел из него

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк.
"Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя Наблюдательного совета банка ВТБ с 2020 года, 22 октября 2026 года вышел из состава Наблюдательного совета", - говорится в сообщении.
"За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.
Отмечается, что наблюдательный совет банка рассмотрит вопрос об избрании председателя набсовета, когда получит соответствующую директиву правительства РФ.
Ранее в октябре президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.
Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления, сообщал банк.
 
БанкиФинансыРОССИЯДмитрий ГригоренкоАндрей КостинВладимир ПутинВТБСбербанк
 
 
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