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Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ
Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:16+0300
2026-10-30T20:16+0300
2026-10-30T20:16+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя наблюдательного совета ВТБ с 2020 года, 22 октября вышел из его состава, сообщает банк. "Дмитрий Григоренко, занимавший пост председателя Наблюдательного совета банка ВТБ с 2020 года, 22 октября 2026 года вышел из состава Наблюдательного совета", - говорится в сообщении. "За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина. Отмечается, что наблюдательный совет банка рассмотрит вопрос об избрании председателя набсовета, когда получит соответствующую директиву правительства РФ. Ранее в октябре президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления, сообщал банк.
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банки, финансы, россия, дмитрий григоренко, андрей костин, владимир путин, втб, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Андрей Костин, Владимир Путин, ВТБ, Сбербанк
Дмитрий Григоренко вышел из состава набсовета ВТБ
Григоренко, занимавший пост председателя Набсовета ВТБ с 2020 года, вышел из него