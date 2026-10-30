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Хакеры вывели со счетов пользователей Polymarket $2,5 миллиона

Хакеры вывели со счетов пользователей Polymarket $2,5 миллиона - 30.10.2026, ПРАЙМ

Хакеры вывели со счетов пользователей Polymarket $2,5 миллиона

Злоумышленники, причастные к кибератаке на американскую онлайн-платформу рынков прогнозов Polymarket, вывели со счетов пользователей более 2,5 миллионов... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T02:54+0300

2026-10-30T02:54+0300

2026-10-30T02:54+0300

технологии

общество

великобритания

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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники, причастные к кибератаке на американскую онлайн-платформу рынков прогнозов Polymarket, вывели со счетов пользователей более 2,5 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее платформа Polymarket сообщила, что ее компания-партнер подверглась хакерской атаке, после чего в целях безопасности сама приостановила торги. "Согласно анализу активности кошелька, проведенному Wall Street Journal, на блокчейн‑кошельке предполагаемого злоумышленника оказалось более 2,5 миллионов долларов, снятых со счетов пользователей Polymarket", - передает издание. Журналисты подсчитали, что хакер вывел средства более чем с 700 аккаунтов. Злоумышленник нашел уязвимость в стороннем инструменте для мониторинга производительности DebugBear, который использовался на сайте Polymarket, отмечает издание. По словам источника, знакомого с ситуацией, Polymarket передала материалы по инциденту правоохранительным органам Великобритании – именно там базируется DebugBear. Polymarket пообещала возместить ущерб всем пострадавшим пользователям. Polymarket - платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий. Вероятности рассчитываются на основе рыночных котировок и меняются в зависимости от спроса и предложения, поэтому не отражают результаты социологических опросов.

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технологии, общество , великобритания