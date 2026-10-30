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Хуснуллин оценил ход строительства метро в Красноярске

Хуснуллин оценил ход строительства метро в Красноярске - 30.10.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил ход строительства метро в Красноярске

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин побывал с рабочим визитом в Красноярске и оценил ход строительства линии метротрамвая, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:30+0300

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КРАСНОЯРСК, 30 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин побывал с рабочим визитом в Красноярске и оценил ход строительства линии метротрамвая, сообщает пресс-служба губернатора края. "Совместно с губернатором Михаилом Котюковым вице-премьер рассмотрел ключевые вопросы развития региона: дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру, жилищное строительство и ход возведения линии метротрамвая", - сказано в сообщении. В настоящее время в Красноярске одновременно работают пять тоннелепроходческих комплексов, строительство ведется в круглосуточном режиме. Подземная проходка выполнена наполовину. Два тоннеля полностью готовы. Отмечается, что каждая станция и перегон требуют индивидуальных инженерных решений. "В Красноярском крае продолжается системная работа по совершенствованию инфраструктуры. Несмотря на трудности, регион справляется с поставленными задачами, занимается развитием новых площадок и тех, которые существуют. В дорожном хозяйстве реализуется ряд важных проектов", - Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба. Он подчеркнул, что обновляется общественный транспорт. С 2020 года в регион поставлено более 400 единиц. Ведется модернизация жилищно-коммунальной сферы, в том числе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. "В целом Красноярский край активно участвует в проектах благоустройства, ведется большая работа по этому направлению. Важно не снижать темпы и обеспечивать своевременное выполнение запланированных мероприятий, чтобы создавать комфортные условия для жизни граждан", – сказал вице премьер правительства РФ. В свою очередь губернатор заявил, что метротрамвай – один из главных проектов к 400-летию Красноярска. "Наша задача – синхронизировать строительство с благоустройством улиц и обновлением исторического центра. Работы еще много, сложностей хватает, но темп набран, и мы поэтапно идем к результату", – сказал Котюков.

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