https://1prime.ru/20261030/ii-874803540.html

Резидент "Аэрокосмической долины" ускорил анализ тендеров в 90 раз

Резидент "Аэрокосмической долины" ускорил анализ тендеров в 90 раз - 30.10.2026, ПРАЙМ

Резидент "Аэрокосмической долины" ускорил анализ тендеров в 90 раз

Компания-резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" в Рязани добилась сокращения времени... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:10+0300

2026-10-30T11:10+0300

2026-10-30T11:11+0300

технологии

бизнес

рязань

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874803540.jpg?1793347877

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Компания-резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" в Рязани добилась сокращения времени предварительного анализа тендерной документации со 180 до двух минут с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости генеральный директор ИНТЦ Павел Новицкий. "Разработка нашего резидента - система "ТендерАИС" - позволяет сократить время анализа закупочной документации в 90 раз", - сказал он. Система также подбирает закупки под специализацию предприятия, используя в том числе смысловой поиск, позволяющий находить подходящие предложения без точного совпадения ключевых слов, продолжил Новицкий. "При этом речь идет не просто об ускорении работы. Освобождается время специалистов, предприятия получают возможность рассматривать больше закупок и не упускать подходящие контракты. Такие решения особенно востребованы у малого и среднего бизнеса, где возможности расширения штата ограничены", - добавил собеседник агентства. По его словам, разработчиком стала компания "Плэнэкси". "Система не просто передает документы в нейросеть. Сначала файлы индексируются и помещаются в специальное хранилище, после чего отдельные ИИ-агенты анализируют требования заказчика, технические задания, условия оплаты, штрафы и другие положения. Программа формирует отчет с указанием конкретных документов и пунктов, на которых основаны ее выводы", - рассказал гендиректор "Плэнэкси" Роман Капралов.

рязань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, рязань