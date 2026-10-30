https://1prime.ru/20261030/ii-874818880.html

Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места

Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места - 30.10.2026, ПРАЙМ

Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места

Американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря искусственному интеллекту (ИИ), однако полагают, что технология уничтожит рабочие места,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:56+0300

2026-10-30T14:56+0300

2026-10-30T14:56+0300

технологии

мировая экономика

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874818880.jpg?1793361378

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря искусственному интеллекту (ИИ), однако полагают, что технология уничтожит рабочие места, сообщает портал Axios со ссылкой на результаты совместного с исследовательской компанией CivicScience опроса. Пессимистичные оценки влияния ИИ на создание рабочих мест перевесили оптимистичные на 30,4 процентного пункта, пишет портал. Респондентам предложили оценить, создаст ли технология больше рабочих мест, чем уничтожит. При этом экономический рост стал единственным из шести направлений, где преобладали положительные оценки. Оптимистичные ответы на вопрос, ускорит ли ИИ рост экономики, перевесили пессимистичные на 10 процентных пунктов. Общий индекс отношения американцев к ИИ в октябре составил 41,8 балла по шкале от нуля до 100, что, по оценке Axios, указывает на преобладание негативных настроений. Опрос прошел в интернете с 1 по 26 октября среди более 7,3 тысячи жителей США в возрасте от 18 лет. Портал не приводит данные о статистической погрешности.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша