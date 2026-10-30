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Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места
Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места - 30.10.2026, ПРАЙМ
Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места
Американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря искусственному интеллекту (ИИ), однако полагают, что технология уничтожит рабочие места,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:56+0300
2026-10-30T14:56+0300
технологии
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря искусственному интеллекту (ИИ), однако полагают, что технология уничтожит рабочие места, сообщает портал Axios со ссылкой на результаты совместного с исследовательской компанией CivicScience опроса. Пессимистичные оценки влияния ИИ на создание рабочих мест перевесили оптимистичные на 30,4 процентного пункта, пишет портал. Респондентам предложили оценить, создаст ли технология больше рабочих мест, чем уничтожит. При этом экономический рост стал единственным из шести направлений, где преобладали положительные оценки. Оптимистичные ответы на вопрос, ускорит ли ИИ рост экономики, перевесили пессимистичные на 10 процентных пунктов. Общий индекс отношения американцев к ИИ в октябре составил 41,8 балла по шкале от нуля до 100, что, по оценке Axios, указывает на преобладание негативных настроений. Опрос прошел в интернете с 1 по 26 октября среди более 7,3 тысячи жителей США в возрасте от 18 лет. Портал не приводит данные о статистической погрешности.
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40
192
40
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технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Мировая экономика, США
14:56 30.10.2026
 
Американцы считают, что ИИ уничтожит рабочие места

Axios: американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря ИИ

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Американцы рассчитывают на ускорение экономического роста благодаря искусственному интеллекту (ИИ), однако полагают, что технология уничтожит рабочие места, сообщает портал Axios со ссылкой на результаты совместного с исследовательской компанией CivicScience опроса.
Пессимистичные оценки влияния ИИ на создание рабочих мест перевесили оптимистичные на 30,4 процентного пункта, пишет портал. Респондентам предложили оценить, создаст ли технология больше рабочих мест, чем уничтожит.
При этом экономический рост стал единственным из шести направлений, где преобладали положительные оценки. Оптимистичные ответы на вопрос, ускорит ли ИИ рост экономики, перевесили пессимистичные на 10 процентных пунктов.
Общий индекс отношения американцев к ИИ в октябре составил 41,8 балла по шкале от нуля до 100, что, по оценке Axios, указывает на преобладание негативных настроений.
Опрос прошел в интернете с 1 по 26 октября среди более 7,3 тысячи жителей США в возрасте от 18 лет. Портал не приводит данные о статистической погрешности.
 
ТехнологииМировая экономикаСША
 
 
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