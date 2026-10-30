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Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов
Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:47+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину сентября 2026 года. Средняя цена по стране составила 1204 рубля за 90–100 граммов, что на 59% выше, чем годом ранее. Цены приведены с учетом акций.Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Калининградской области — 2409 рублей (+277% за год). Минимальная — в Еврейской автономной области: 496 рублей (-17%).Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Табрис" — 2567 рублей (+119%), самая низкая — в "Магнолии": 500 рублей (-50%).По брендам лидером по средней цене стал Gorchakov Group — 2451 рубль (+56%). Минимальная цена у бренда "Русская" — 440 рублей (-7%).Также "Ценозавр" привел данные по другим видам икры. Палтусовая икра (90–100 г) подорожала на 14,8% — до 394 рублей. Икра щуки (112–113 г) подешевела на 3,4% — до 1436,9 рубля. Сельдь (160–180 г) прибавила 13,6% — до 213,8 рубля. Минтай (120–130 г) подорожал на 6% — до 140,1 рубля. Икра осетра (50–57 г) выросла в цене на 7,6% — до 4494,6 рубля.
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бизнес, икра, лососевая икра, красная икра, черная икра, цены, продукты
Бизнес, икра, лососевая икра, красная икра, Черная икра, цены, продукты
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов
От 440 до 2567 рублей: "Ценозавр" подсчитал, как за год изменились цены на красную икру
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину сентября 2026 года. Средняя цена по стране составила 1204 рубля за 90–100 граммов, что на 59% выше, чем годом ранее. Цены приведены с учетом акций.
Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Калининградской области — 2409 рублей (+277% за год). Минимальная — в Еврейской автономной области: 496 рублей (-17%).
Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Табрис" — 2567 рублей (+119%), самая низкая — в "Магнолии": 500 рублей (-50%).
По брендам лидером по средней цене стал Gorchakov Group — 2451 рубль (+56%). Минимальная цена у бренда "Русская" — 440 рублей (-7%).
Также "Ценозавр" привел данные по другим видам икры. Палтусовая икра (90–100 г) подорожала на 14,8% — до 394 рублей. Икра щуки (112–113 г) подешевела на 3,4% — до 1436,9 рубля. Сельдь (160–180 г) прибавила 13,6% — до 213,8 рубля. Минтай (120–130 г) подорожал на 6% — до 140,1 рубля. Икра осетра (50–57 г) выросла в цене на 7,6% — до 4494,6 рубля.