https://1prime.ru/20261030/ikra-874822763.html

Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов

Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов

Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

бизнес

икра

лососевая икра

красная икра

черная икра

цены

продукты

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874822763.jpg?1793364432

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину сентября 2026 года. Средняя цена по стране составила 1204 рубля за 90–100 граммов, что на 59% выше, чем годом ранее. Цены приведены с учетом акций.Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Калининградской области — 2409 рублей (+277% за год). Минимальная — в Еврейской автономной области: 496 рублей (-17%).Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Табрис" — 2567 рублей (+119%), самая низкая — в "Магнолии": 500 рублей (-50%).По брендам лидером по средней цене стал Gorchakov Group — 2451 рубль (+56%). Минимальная цена у бренда "Русская" — 440 рублей (-7%).Также "Ценозавр" привел данные по другим видам икры. Палтусовая икра (90–100 г) подорожала на 14,8% — до 394 рублей. Икра щуки (112–113 г) подешевела на 3,4% — до 1436,9 рубля. Сельдь (160–180 г) прибавила 13,6% — до 213,8 рубля. Минтай (120–130 г) подорожал на 6% — до 140,1 рубля. Икра осетра (50–57 г) выросла в цене на 7,6% — до 4494,6 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, икра, лососевая икра, красная икра, черная икра, цены, продукты