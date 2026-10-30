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Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов
Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:47+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину сентября 2026 года. Средняя цена по стране составила 1204 рубля за 90–100 граммов, что на 59% выше, чем годом ранее. Цены приведены с учетом акций.Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Калининградской области — 2409 рублей (+277% за год). Минимальная — в Еврейской автономной области: 496 рублей (-17%).Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Табрис" — 2567 рублей (+119%), самая низкая — в "Магнолии": 500 рублей (-50%).По брендам лидером по средней цене стал Gorchakov Group — 2451 рубль (+56%). Минимальная цена у бренда "Русская" — 440 рублей (-7%).Также "Ценозавр" привел данные по другим видам икры. Палтусовая икра (90–100 г) подорожала на 14,8% — до 394 рублей. Икра щуки (112–113 г) подешевела на 3,4% — до 1436,9 рубля. Сельдь (160–180 г) прибавила 13,6% — до 213,8 рубля. Минтай (120–130 г) подорожал на 6% — до 140,1 рубля. Икра осетра (50–57 г) выросла в цене на 7,6% — до 4494,6 рубля.
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бизнес, икра, лососевая икра, красная икра, черная икра, цены, продукты
Бизнес, икра, лососевая икра, красная икра, Черная икра, цены, продукты
15:47 30.10.2026
 
Средняя цена красной икры достигла 1204 рублей за 90–100 граммов

От 440 до 2567 рублей: "Ценозавр" подсчитал, как за год изменились цены на красную икру

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на красную икру в России за год — с первой половины сентября 2025 года по первую половину сентября 2026 года. Средняя цена по стране составила 1204 рубля за 90–100 граммов, что на 59% выше, чем годом ранее. Цены приведены с учетом акций.
Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Калининградской области — 2409 рублей (+277% за год). Минимальная — в Еврейской автономной области: 496 рублей (-17%).
Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Табрис" — 2567 рублей (+119%), самая низкая — в "Магнолии": 500 рублей (-50%).
По брендам лидером по средней цене стал Gorchakov Group — 2451 рубль (+56%). Минимальная цена у бренда "Русская" — 440 рублей (-7%).
Также "Ценозавр" привел данные по другим видам икры. Палтусовая икра (90–100 г) подорожала на 14,8% — до 394 рублей. Икра щуки (112–113 г) подешевела на 3,4% — до 1436,9 рубля. Сельдь (160–180 г) прибавила 13,6% — до 213,8 рубля. Минтай (120–130 г) подорожал на 6% — до 140,1 рубля. Икра осетра (50–57 г) выросла в цене на 7,6% — до 4494,6 рубля.
 
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