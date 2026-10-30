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В Индонезии рассказали о новых трендах в международном туризме

В Индонезии рассказали о новых трендах в международном туризме - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о новых трендах в международном туризме

Туристы сокращают бюджеты поездок и выбирают более экономичные варианты транспорта и размещения, заявила заместитель министра туризма Индонезии Ни Лух Пуспа. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:38+0300

2026-10-30T15:38+0300

2026-10-30T15:38+0300

туризм

бизнес

индонезия

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ДЖАКАРТА, 30 окт — ПРАЙМ. Туристы сокращают бюджеты поездок и выбирают более экономичные варианты транспорта и размещения, заявила заместитель министра туризма Индонезии Ни Лух Пуспа. "Необязательные расходы, включая путешествия, туристы сокращают, включая режим экономии... Они не отказываются от поездок, продолжают путешествовать, но урезают бюджет", — рассказала она журналистам о последних трендах в международном туризме. По словам замминистра, стремление экономить меняет привычки путешественников: вместо самолетов они выбирают личные автомобили или поезда. Развитие сети платных автодорог позволяет чаще отправляться в поездки на собственном транспорте. Она указала, что меняются и предпочтения при выборе жилья. Некоторые туристы переходят от размещения в звездных отелях к аренде вилл, которые привлекают возможностью отдыхать всей семьей и большей приватностью. Согласно данным министерства, за январь–август Индонезию посетили 10,58 миллиона иностранных туристов, на 5,38% больше в годовом выражении.

индонезия

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туризм, бизнес, индонезия