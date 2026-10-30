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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США

"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:10+0300

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БЕЛГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии. NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 31 октября. "Управление по контролю за иностранными активами минфина США выдала новую операционную лицензию NIS до 11 декабря", - передает телеканал. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

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газ, сша, сербия, nis, минфин сша, газпром