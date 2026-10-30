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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:10+0300
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БЕЛГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии. NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 31 октября. "Управление по контролю за иностранными активами минфина США выдала новую операционную лицензию NIS до 11 декабря", - передает телеканал. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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газ, сша, сербия, nis, минфин сша, газпром
Газ, США, СЕРБИЯ, NIS, Минфин США, Газпром
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
БЕЛГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии.
NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 31 октября.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина США выдала новую операционную лицензию NIS до 11 декабря", - передает телеканал.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.