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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США
Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:10+0300
2026-10-30T20:25+0300
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сша
сербия
nis
минфин сша
газпром
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БЕЛГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии. NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 31 октября. "Управление по контролю за иностранными активами минфина США выдала новую операционную лицензию NIS до 11 декабря", - передает телеканал. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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газ, сша, сербия, nis, минфин сша, газпром
Газ, США, СЕРБИЯ, NIS, Минфин США, Газпром
20:10 30.10.2026 (обновлено: 20:25 30.10.2026)
 
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США

"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии от США

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БЕЛГРАД, 30 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии.
NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 31 октября.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина США выдала новую операционную лицензию NIS до 11 декабря", - передает телеканал.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
 
ГазСШАСЕРБИЯNISМинфин СШАГазпром
 
 
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